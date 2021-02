Deset roztomilých štěňat likviduje dům! Každý ze sourozenců je úplně jiný

Albert, Athos, Alfred, Anabella, Amy, Argo, Anthony, Addy, Alfie, Abulu. Majitelé čtyřleté fenky museli dát dohromady hned deset jmen, přitom někdy dá pořádně zabrat vymyslet jedno. Kvůli chovatelským pravidlům navíc všechna musejí začínat na písmeno A.

"Budeme asi dělat rekonstrukci. Všechno je okousané, zdi opatlané, malovat taky určitě budeme," shrnula výčet škod chovatelka Petra Sýkorová.

Porod deseti štěňat trval dvanáct hodin. Chovatelé přitom vůbec netušili, že jich má na svět přijít tolik. Od doktora věděli o čtyřech.

"Nejdřív jich bylo šest, pak tříhodinová pauza, tak jsme mysleli, že už je konec. Jeli jsme na veterinu a doktor říkal – nenene, tak ještě jsou."

Chovatelka s fenkou soucíta dvojnásob, protože sama bude za pár týdnů také poprvé maminkou.

"My jsme přestříhali deset pupečních šňůr, máme natrénováno, takže mi to přiblížilo, co nás čeká.

Fenka byla po porodu vyhublá, strhaná a neměla dostatek mléka. Po dvou měsících už je v plné síle a svoje potomky střeží na každém kroku.

"Akina je hodně klidná, rozvážná, přátelská, takže doufám, že všichni budou mít povahu po ní. Ale teď jsou akční. Jeden je větší spáč, druhý méně vydrží."

Příští týden už ale manželům divočina skončí. Sourozenci se odloučí a zamíří k novým majitelům.

"S tím, jak se blíží ten ochod, tak si říkám. Ty jdeš první pryč, ty mi budeš chybět, tebe teď musím nejvíc mazlit nejvíc. "