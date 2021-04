Čekání pašeračky Terezy H. skončilo! Z Pákistánu přišly dobré zprávy

Už více než tři roky tráví Češka Tereza H. kvůli pašování drog v cele v Pákistánu. A zhruba dva roky se snaží zvrátit verdikt, kterým ji místní soud poslal do vězení na více než osm let.

Tereza H. tvrdí, že se napravila a nyní čeká, jestli se jí zastane odvolací soud. Termín stání se ale neustále odkládal, mimo jiné i kvůli pandemii koronaviru. V březnu Česka ztratila trpělivost a vyměnila právníka. A zdá se, že věci se daly do pohybu.

Tereza vložila naděje na propuštění do Navída Básira a podle informací portálu blesk.cz se jí to vyplatilo. Soud schválil její žádost o projednání odvolání, dokonce má být stanoven i termín prvního stání odvolacího soudu.

"Tímto vás informujeme, že případ Tereza H. vs. stát je stanoven soudem na 17. června 2021,“ informoval soud s tím, že senátu bude předsedat soudkyně Alia Neelumová.

Mladá Češka byla v lednu 2018 zadržena na pákistánském letišti poté, co v jejím zavazadle našli celníci bezmála devět kilogramů heroinu. Soud s Terezou H. se táhl více než rok. Nakonec ji v březnu 2019 poslal do vězení na osm let a osm měsíců.

