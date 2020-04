Čekárny jsou prázdné, lékaři ordinují přes email a SMS zprávy

Epidemie změnila způsob, jakým praktičtí lékaři vyšetřují pacienty. Většinu jich dokážou vyšetřit přes internet nebo telefon. Ten zvoní třeba i 70x za den.

Řadě lidí pak dokážou pomoci například jen SMS zprávou, kdy jim pošlou elektronický recept nebo jim s potížemi poradí e-mailem. Podle lékařů jde o mimořádné opatření a po skončení epidemie budou opět plné čekárny.

"Jak to vypadá? Udělal jste si ten cukr? Jo, v pořádku. Takže 7,5 vám to vyšlo, výborně. A ty léky ještě máte? Dobrá, my vám to pošleme do mobilu smskou..." Tak vypadá vyšetření přes telefon, kterých praktický lékař Petr Kožoušek denně absolvuje nepočítaně. To, co bylo před epidemií nemyslitelné, se stává realitou. Vyšetření na dálku je teď běžné. "Dokonce jsme si založili vlastní email, kam by měli pacienti psát v případě, že mají podezření na onemocnění Covid-19," dodal Kožoušek.

A kromě telefonu lékaři začali vyšetřovat také přes internet, emailové schránky nestíhají pročítat. "Jeden den jsem měl rekordních 282 emailů. V tom okamžiku se dá na mail odpovědět tak maximálně ano/ne. Když si člověk spočítá, že by jenom minutu na každým strávil, tak je to vlastně pět hodin práce," popsal praktický lékař Cyril Mucha.

Nejčastěji prý lékaři na dálku řeší různé chronické problémy, například vysoký nebo nízký krevní tlak, předepisování léků, migrény nebo vyrážky. "Pokud mají příznaky jako bolesti břicha nebo hrudníku, tak musíme pacienta samozřejmě vyšetřit," vysvětlil Kožoušek.

Podobně teď například fungují i psychologové. Během karantény řeší nejčastěji úzkostné stavy nebo deprese. A ordinovat můžou přes videohovor. "Ty služby se překlopily na online konzultace. Jsou najednou pospolu v domácnosti, neumí si s tím poradit. Hodně stoupl počet klientů, kteří mají panické ataky, úzkosti nebo strach o své blízké," popsala psycholožka Alena Marie Berková.

Pojišťovny během epidemie taková vyšetření proplácejí stejně jako kdyby pacient přišel osobně.