Čekáte na očkování? Tady na vás přijde rychle řada. PŘEHLED

Na očkování čeká v současné době velké množství Čechů. Přestože mnozí ještě nemají nárok, aby se mohli registrovat, řada lidí už má očkování za sebou, další čekají na přidělení termínu. Z desítek očkovacích míst napříč republikou je možné si vybrat, kde očkování podstoupíme.



Pokud však nechcete na vakcínu dlouho čekat, máme pro vás řešení. Ministerstvo zdravotnictví totiž na svém webu zveřejňuje seznam všech očkovacích center v jednotlivých krajích a jejich aktuální situaci.



Ne všude mají totiž dostatek vakcín a na některých místech lidé na termín musí dlouho čekat. "Výkonnost očkovacího místa je přímo závislá na dodávkách vakcín a jejich přerozdělení v jednotlivých krajích,“ uvádí ministerstvo zdravotnictví.

Redakce TN.cz proto připravila přehled center v jednotlivých krajích, která očkují rychle a "ve frontě" na termín čeká málo lidí. Řada na vás by tak měla přijít brzy.



V sloupečku úplně vpravo zjistíte, kolik klientů dostalo za poslední týden termín, ve vedlejším pak to, kolik lidí teď na termín čeká.



Už od 1. června chtěla vláda otevřít registraci k očkování pro všechny starší 16 let. Premiér Andrej Babiš (ANO) však tento týden portálu idnes.cz přiznal, že se možná zpřístupní pouze těm nad 35 let. "V neděli se uvidí, jak si stojíme, ale podle kolegů, kteří jsou za očkování zodpovědní, budeme otvírat další kategorie po pěti letech,“ řekl předseda vlády.



Česko by během léta chtělo začít také s očkováním dětí od 12 do 16 let. "Sám bych to ale spíš viděl až na srpen. Podle toho, jak budou vakcíny,“ uzavřel Babiš.

Očkovat se podle šéfa České vakcinologické společnosti Romana Chlíbka musí i mladí, jinak se covidu-19 nezbavíme. Více se dozvíte v následující reportáži: