Živobytí i domy odnesla voda. Němci se vzpamatovávají z ničivé povodně

Co budovali celý život, jim živel vzal během několika vteřin. Pekárnu rodiny Schlösserových v malé vesničce Schuld na západě Německa srovnala povodeň se zemí. "Člověku na to slova nestačí. Nejde to nijak popsat. Ještě ve středu ráno jsme tu pekli. A teď je všechno pryč," zoufá si pekařka Cornelia Schlösserová.

Lidé si tam s oblibou nechávali péct narozeninové dorty pro své nejbližší nebo si jen tak přišli vychutnat něco sladkého k odpolední kávě. Vůně těsta se z pekárny teď dlouho linout nebude.

"Hádám, že ten největší šok přijde, až začneme uklízet. Až nám dojde, že opravdu nic nezůstalo, vůbec nic. Je to smutné," svěřil se jeden z příbuzných majitelky pekárny.

Přesto měli pekaři velké štěstí - o své živobytí sice přišli, to nejcennější - rodina, jim ale zůstalo. Ne všichni ze 700 obyvatel této malé vesničky ale mohou tvrdit to samé. Nejméně pět místních pohromu nepřežilo a další se pohřešují.

Obyvatele vesničky Schuld teď čekají nejnáročnější týdny v jejich životech. Není tam jediný dům, který by živel nezasáhl. Čtyři voda odnesla úplně, další desítky jsou nenávratně poničené. Televiznímu štábu svůj zatopený příbytek ukazovala i Margaret Radermacherová. Na konci rozhovoru se nedokáže ubránit slzám. "Cítím se úplně bezmocně, to si nedokážete ani představit. Vidíte to? Nemám slov. Celou noc jsem ze sebe nedokázala vydat ani slovo. Je to hrozné," popsala.

Komu zbývají síly, snaží se přiložit ruku k dílu a situaci v jedné z nejhůře zasažených vesnic aspoň trochu zlepšit.