Čelní představitel WHO promluvil: Pandemie letos určitě neskončí!

Vysoký představitel Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan řekl, jak to momentálně vypadá s koronavirovou situací. Podle něj je nereálné si myslet, že pandemie skončí ještě letos.

"Bylo by velice unáhlené se domnívat, že koronavirová pandemie by mohla skončit do konce tohoto roku." Tímto smutným výhledem začal v úterý konferenci ředitel krizového programu Světové zdravotnické organizace (WHO) Michael Ryan. Řekl, že by se všechny státy na světě měly primárně zaměřit na udržení přenosu viru na co nejmenší úrovni, píše Daily Mail.



Michale Ryan také dodal, že dramaticky snížit počet hospitalizací a úmrtí by mohly momentálně jedině vakcíny. Studie a data WHO podle jeho slov ukazují, že mnoho vakcín pomáhá omezit nekontrolovatelné šíření viru. "Pokud vakcíny začnou mít pozitivní dopad nejen na smrt a na hospitalizaci, ale budou mít významný dopad zároveň i na riziko přenosu, pak věřím, že se konec pandemie rychle přiblíží,“ řekl Ryan.



Ryan však varoval, že lidé by se měli mít i poté neustále na pozoru, jelikož se epidemie a virus stále rozvíjí. Nic tak není zaručeno. Vrásky na čele mnoha lidem dělají hlavně mutace viru, kterých se objevuje stále víc a víc.

Po britské a jihoafrické mutaci se v těchto dnech začíná Evropou šířit i mutace brazilská. Mutace bývají ve většině případů snáze přenositelné a více infekční. Je tak možnost, že pandemie se s námi bude táhnout až do příštího roku.