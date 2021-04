Celníci v Liberci odhalili otevřenou restauraci. Uvnitř popíjelo 15 lidí

Celníci vyrazili do restaurace v pátek na základě oznámení. "Poté, co ve večerních hodinách vstoupili do provozovny, zjistili, že se uvnitř nacházelo celkem 15 lidí, kteří převážně konzumovali alkohol,“ popsal zásah mluvčí celníků Martin Stočes.



Při kontrole navíc celníci našli také dva hrací automaty, na které neměl provozovatel příslušná povolení. "Nelegální hazard znamená rizika pro samotné účastníky, neboť je provozován bez jakýchkoliv pravidel a bez záruky poctivosti. Není zde zajištěna ochrana mladistvých a lidí, kteří jsou z účasti na hazardní hře vyloučení, nelze nastavit limity pro vlastní hraní v podobě sebeomezujících opatření, ani výherní podíl není zaručen,“ vysvětlil Stočes.



Herní automaty celníci zabavili a odvezli do skladu Celní správy. "Navazovat bude řízení o přestupku, kdy může být rozhodnuto o propadnutí věci a následné ekologické likvidaci,“ doplnil Stočes.



Zároveň hrozí provozovateli výherních automatů pokuta až ve výši 50 milionů korun. "Výskyt nelegálního hazardu zejména v době nouzového stavu je o to vážnější, neboť není k dispozici alternativa v podobě legálně provozované hazardní hry,“ uzavřel Stočes.



Porušením vládních opatření provozovatelem restaurace i hosty se nyní zabývá policie.

GALERIE: Celníci odhalili otevřenou restauraci v Liberci 1 / 3 Zdroj: Celní správa Celníci odhalili otevřenou restauraci v Liberci - 3 3 fotografie Zobrazit celou galerii



Sledujte zpravodajství TV Nova i na portálu VOYO, kde najdete přímé přenosy i záznamy Televizních novin.

Restaurace v Praze navzdory zákazům několikrát otevřela. Více se dozvíte v následující reportáži: