Celý svět si připomíná 19 let od nejtragičtějších teroristických útoků ve své historii

Spojené státy si připomínají 19 let od nejtragičtějších teroristických útoků ve své historii, 11. září 2001 při nich přišlo o život téměř 3000 lidí, šest tisíc bylo zraněno. Devatenáct příslušníků teroristické organizace Al-Kájda tehdy uneslo dopravní letadla a následně s nimi narazili do dvou věží Světového obchodního centra v New Yorku a do budovy Pentagonu.