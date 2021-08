Celý svět závidí české zoo! Jejím úspěchem je agresivní husa

Je to vlk v rouše beránčím. Pižmovka má hlavu u země, když chce zaútočit. Na husu navíc umí vydávat nečekané zvuky, funí totiž jako rozzuřený býk. Jejím cílem je ochránit to nejcennější, a to její desetidenní ratolesti.

Jiné světové zoologické zahrady tento český odchov jen tiše závidí. "Samice měla devět vajec, tři neoplozená. Ze šesti vajec se vylíhla jen dvě mláďata," říká zoolog Michal Podhrázský. V zajetí se zkrátka těmto husám nechce pářit.

Takže aby ošetřovatelé posílili samcům potenci, mění krmné dávky a čarují s vitamíny. Do toho ptačí páry různě stěhují po výbězích, aby se cítily jako na dovolené. Zkrátka kdo najde recept na rozmnožování, možná dostane Nobelovu cenu.

"Máme nějaké indicie, ale abych vám řekl, udělejte tohle a budou mláďata, tak to ne," doplnil Podhrázský. S pižmovkami je zkrátka trápení. Kdo si vytáhne při jejich odchytu kratší sirku, může počítat s neschopenkou. Agresivní husy mají navíc v křídlech třícentimetrové ostruhy, které trhají maso z těla.

"Samec, který má 6,5 kilogramu, je zvyklý na vás skočit a pomlátit vás křídly," dodal zoolog. Pižmovce se vyhýbají i domorodci v Africe, kde je zvíře doma. A to jen kvůli jeho prchlivé povaze. Opeřenec se rád živí jedovatými muškami, jeho maso se tak nedá vůbec jíst. Nejenže neuvěřitelně zapáchá, ale ještě způsobuje otravu.