Cena Bitcoinu překročila hranici 40 tisíc dolarů, kryptoměnu nakoupil i Musk

Bitcoin, jakožto nejrozšířenější kryptoměna světa je aktuálně nejdražší v historii. Jeho cena se v sobotu vrátila nad 40 tisíc dolarů. Pokud jeho cenu vyjádříme ve zlatě, je bitcoin právě nyní vůbec nejdražší v historii. Po přepočtu na zlato stojí bitcoin více než 22,5 uncí drahého kovu.

"Nejde jen o nahodilý přepočet. Bitcoin je často označován jako digitální zlato nebo jako zlato 21. století. Zlato tedy bitcoinu může být dlouhodobě konkurentem. Coby uchovatel hodnoty a pojistka proti inflačnímu znehodnocování peněz,“ informoval ekonom Lukáš Kovanda.

Zmíněnému růstu ceny bitcoinu opět nad 40 tisíc dolarů výrazně pomohla studie fondu Bridgewater Associates, která se zaměřuje právě na konkurenční boj zlata a bitcoinu. Pokud by totiž soukromí vlastníci zlata přeskupili 50 procent kapitálu, který v drahém kovu drží, do kryptoměny bitcoin, činila by cena bitcoinu 85 tisíc dolarů.

Po 8. lednu se cena bitcoinu sice propadla takřka o třetinu, na zhruba 28 845 dolarů za kus. Od té doby však znovu opět stoupá na své ceně. Aktuálně se bitcoin prodává za 44 tisíc dolarů.

Pro nákup bitcoinu se rozhodl v pondělí také americký miliardář Elon Musk. Jeho automobilka Tesla nakoupila bitcoin za 1,5 miliardy dolarů, což je v přepočtu zhruba 32 miliard korun. Sám Musk v posledních dnech vyjádřil pozitivní názory vůči nejrozšířenější kryptoměně, informuje server CBS.

