Cena másla letí strmě vzhůru. Podle odborníků navíc jen tak nezlevní

V obchodech to vypadá na druhou máslovou horečku. České máslo levněji než za 45 korun neseženete. Ceny přes 50 korun se staly realitou. Současná situace připomíná raketový růst cen másla před čtyřmi lety, kdy se prodávalo za více než 60 korun.

V Česku se podle potravinářské komory vyrobí méně másla, než jaká je po něm poptávka. Cena proto jen tak dolů nepůjde. Nahoře ji drží i dražší suroviny.

Za zdražováním másla prý stojí zvyšování výkupních cen mléka, a to z osmi na devět korun za litr. "Ceny jsou relativně vysoké, nebudou klesat. České máslo prostě není, takže tomu odpovídají ceny. Vyrábí se ho méně, než se tu spotřebuje," vysvětlil Miroslav Koberna z Potravinářské komory ČR.

"Na navýšení ceny másla může mít vliv zvýšení ceny mléka a navýšení ceny ostatních vstupních nákladů," řekl předseda Asociace soukromého zemědělství Olomouckého kraje Václav Koutný.

Máslo začalo zdražovat už v květnu. Kromě mléka cenu navyšuje také blížící se začátek školního roku. Obchody se proto snaží do regálů dostat levná másla z Polska, z Německa nebo z Belgie.

"Polské máslo, i to německé, většinou prošlo přes jejich hmotné rezervy, takže to máslo čerstvé není. Lidi to ví, už si to vyzkoušeli, i za tu vyšší cenu dávají přednost českému," dodal Koberna.

Másla z hmotných rezerv poznáte podle toho, že na sobě nemají nápis čerstvé. To znamená, že většinou byla skladována zmrazená, často i déle než rok.