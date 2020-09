Cena Michala Velíška 2020: Hledáme příběhy hrdinství

Podnětem tohoto morálního ocenění se stal čin střihače Televize Nova Michala Velíška, který byl odpoledne 13. září 2005 zabit střelnou zbraní na Karlově náměstí v Praze. Neváhal se zastat neznámé dívky před násilníkem, třebaže měl sám v kočárku ani ne roční dcerku.





Nominovat můžete dospělé i děti, kteří se nečekaně ocitli v kritické situaci, kdy šlo někomu o život či zdraví. Nezaváhali, nedbali na osobní nebezpečí a podali pomocnou ruku. Tuto možnost máte do 2. října. Podmínkou je, aby zachránci nebyli profesionálové, tedy lékaři, zdravotníci, policisté, vojáci, záchranáři, hasiči, včetně dobrovolných, a aby k události došlo v České republice v době od 13. září 2019 do 12. září 2020. Nominace zapisujte do formuláře na této adrese. Další informace najdete na portálu Nadace ADRA.

"Cena Michala Velíška je veřejným poděkováním lidem, kterým není lhostejný osud druhých. Domníváme se, že touto cestou můžeme alespoň trochu přispět k tomu, aby se lidé zamysleli nad tím, jak by sami reagovali jako svědci násilného činu," uvedl za výbor ceny Vítězslav Vurst.