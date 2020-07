Cena vepřového dál láme rekordy. Meziročně pečeně zdražila o desetinu

Kilo vepřové pečeně podle Českého statistického úřadu stálo v červenci 145,7 Kč, což je meziročně o desetinu více, vepřová kýta bez kosti stojí dvojnásobek, co před deseti lety. Ceny vepřového dramaticky zvýšila nákaza morem prasat, který se šířil v čínských chovech.

"V důsledku musely být rozsáhle vybíjeny chovy prasat, což omezilo dostupnost vepřového na světovém trhu a vyvolalo silný tlak na růst jeho ceny. Čína v loňském roce kvůli nákaze snížila stav svých chovů prasat o zhruba 180 milionů kusů, což odpovídá čtyřicetiprocentní redukci. V současnosti země chovy obnovuje, dopad do celosvětových cen kulminoval na přelomu roku," uvedl ekonom Lukáš Kovanda.

Upozornil také na to, že se objevují náznaky, že by se v Číně mohl zase prasečí mor začít výrazněji šířit. "Vytrvalé deště a záplavy, které od poloviny června decimovaly jih Číny, šíření nákazy usnadňují. V červenci na několika místech Číny k takovému obnovenému šíření došlo. Pokud by se nákaza opět začala výrazněji šířit, postupně by se projevila opětovným zdražováním jatečných prasat a vepřového i v Česku," varoval Kovanda.

Přitom údaje, které ve čtvrtek zveřejnil Český statistický úřad, naznačují, že bychom za normálních okolností mohli být dalšího zdražování ušetřeni. Oproti loňskému 2. čtvrtletí sice ceny jatečních prasat stouply o 11,2 %, ve srovnání s předchozím čtvrtletí ovšem průměrná cena v mase klesla o 3,25 Kč za kg.

"To svědčí o tom, že – částečně i kvůli koronavirové krizi, omezení mezinárodního obchodu a slabší poptávce – dochází ke stabilizaci na globálním trhu s vepřovým masem," vysvětluje Kovanda.