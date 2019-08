Cena vepřového letí nahoru! Jak jsou na tom jiné druhy masa?

Skoro jeden a čtvrt milionu vepřů už čínští farmáři vybili, přesto se africký mor prasat v Asii šíří dál. Kvůli nákaze likvidují chovy i zemědělci v Bulharsku, Polsku nebo Maďarsku. A to žene ceny vzhůru. Drahé dovozy šponují i ceny českého vepřového, které navíc není kde brát.

Vyšší ceny už pociťují i zákazníci v řeznictvích, kde vepřové za poslední týdny zdražilo o více než deset procent. S menším zpožděním se cenovky začínají přepisovat už i u uzenin.

Od jara ceny prasat, která zemědělci prodávají na porážku, nepřetržitě rostou. Ani to ale mnohé farmáře nepřesvědčilo a s chovem vepřů končí. Většina vepřínů je tak prázdných, mnohé chátrají. Zemědělci tvrdí, že nebýt problémů v Číně, prasata by dál prodávali na jatka hluboce pod cenou. A znovu se do jejich chovů pouštět prý nebudou.

Státní veterinární správa navíc varuje před dovozem potravin s obsahem vepřového masa ze států, kde africký mor prasat řádí. I proto se musíme připravit na to, že například za kilogram vepřové pečeně zaplatíme už brzy 160 korun - o 35 víc než na jaře.

Kvůli zdražování vepřového masa už Češi začali častěji jíst jiné potraviny. Porážek skotu je teď mnohem více než loni. Hovězího masa jatka meziročně vyrobila o šest procent více. Nejen kvůli suchu a nedostatku krmiva, ale hlavně kvůli zvyšujícímu se zájmu o hovězí, jehož cena se už delší dobu nezměnila.

"Chovatelé masného skotu se podbízeli masnému průmyslu a snížili cenu až o čtyři koruny. A tuto cenu přirozeně opakovali i ostatní odběratelé," vysvětlil předseda Zemědělského podniku Kvasicko u Kroměříže Vojtěch Kubík.

Podívejte se na reportáž TV Nova o cenách ostatních druhů masa:

Podobná situace je u rok od roku oblíbenějšího drůbežího masa. Například průměrná cena celého kuřete se už několik roků nemění a dokonce je o pár korun nižší než před pěti lety. Navíc drůbeže sníme dvakrát tolik než před 30 lety - jak kvůli ceně, tak zdraví.

"Spotřeba drůbežího masa roste. V roce 2010 byla kolem 24 kilogramů na osobu a rok a v současné době je okolo 29 kilogramů," uvedla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá.

A na náš stůl se opět vracejí ryby. Zatímco předloni jsme jich snědli nejméně za posledních 20 let, loni to bylo už mnohem více - pět a půl kila na osobu. Přestože ceny ryb jdou pomalu, ale neustále nahoru.

Snad nejvíce ovšem rostou ceny ovoce a zeleniny. Kilo cibule dnes stojí 40 korun, brambory za necelý rok zdražily o 100 %. A hned tak lépe nebude.

"V letošním roce se opět rýsuje, že cena brambor bude vysoká. Evropa loni byla postižena velkým suchem, zásoby z loňského roku došly a dnes v podstatě rané brambory došly," popsal soukromý rolník z Chlebovic Libor Janečka.