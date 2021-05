Centrem Mostu si vykračovalo stádo divočáků. Les je přitom kilometry daleko

I když myslivci vloni odstřelili rekordní počet divočáků, stále neubývají. Třeba v Mostě se dostali až do centra města. Kilometry daleko přitom není žádný les, centrem se toulali zřejmě hodiny.

Tři dospělí divočáci a přibližně deset selat si zřejmě vyrazili na nákupy do centra Mostu. Lidé ani auta jim příliš nevadili. A to se přitom objevili na jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě.

Zajímavé je, že nejbližší lesopark, odkud se sem zvířata mohla dostat, je několik kilometrů daleko. Takovou vzdálenost musela ujít městem. "Asi bych utíkala, vzala bych nohy na ramena," prozradila, co by dělala při setkání s divočáky, jedna z obyvatelek Mostu.

Nechat divočákům volný průchod a nepřibližovat se k nim příliš blízko doporučují také myslivci. Obzvlášť bachyně se selaty mohou být při bránění mláďat velmi nebezpečné. "Není určitě dobře se k ní přibližovat, natož na ní pouštět psa. Radši je nechat odejít," radí Bohumír Freiberg z Českomoravské myslivecké jednoty.

Také v Ústí nad Labem se divočáci chodí venčit do města, jako by je to už v lese nebavilo. Většinou s nimi cupitá malé stádo selat a hledají potravu. "Máme denně tři, čtyři oznámení. Snažíme se ta čuňata dostat pryč," řekl televizi Nova zástupce ředitele městské policie Jan Novotný.

"Černá zvěř je velice přizpůsobivá a pozná, kde nebezpečí je a kde není. Pochopila, že tady ji nikdo nezastřeli," vysvětluje Freiberg. Odstřel divočáků je ve městech zakázaný, na jaře se jejich počty kvůli rozmnožování neregulují ani ve volné přírodě.