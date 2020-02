Ceny bydlení prudce rostou! Mladí lidé čím dál častěji zůstávají u rodičů

Vypadá to, že bytová situace v Česku se jen tak nezlepší. Nájmy zdražují a získat vlastní bydlení je čím dál těžší. Česká národní banka totiž nedávno zvýšila úrokové sazby a podle ekonomů to bude znamenat zdražení úvěrů a hypoték. Spoustě dalších lidí to znemožní pořídit si vlastní byt nebo dům.

Život s rodiči pod jednou střechou, nazývaný mamahotel, se už dostal dokonce do encyklopedie a zatímco před čtvrtstoletím se to týkalo pětiny mladých, dnes ho využívá sedm z deseti Čechů okolo pětadvaceti let.

Rozhodně nejde o pohodlnost. Podle ekonomů rostou ceny nájmů a hypoték tak rychle, že si mladí vlastní bydlení těžko dovolí. Nepřispěla k tomu ani Česká národní banka, která nečekaně zvýšila úrokové sazby a to patrně kvůli zvyšující se inflaci. Dá se předpokládat, že peněžní domy zdraží úroky úvěrů a nahoru půjdou i hypotéky.

Neúnosnou situaci řeší některá města po svém. Například pardubická radnice pronajímá stovku startovacích malometrážních bytů. Nájemníci mají smlouvu na čtyři roky. "První tři roky platí 50 korun za metr čtvereční, ten poslední rok 80 korun," vysvětluje mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

Desítky startovacích bytů za snížené nájemné jsou v i v Hradci Králové. Ekonomové tvrdí, že je čas na hlubší změny. "Pokud by se zrychlilo stavební řízení, developeři by mohli rychleji přicházet na trh s novými byty. A samozřejmě když se zvýší nabídka bytů, tak to vede k poklesu ceny," řekl ekonom Tomáš Pfeiler.

Cesta od povolení stavby bytového domu až po hotovou budovu v současnosti trvá průměrně sedm let. Státní fond rozvoje bydlení loni sice přišel s programem zvýhodněných půjček pro mladé, jenže kvůli svazujícím podmínkám pro čerpání financí skončil podle ekonomů fiaskem.

A vysoko jsou i nájmy. Průměrná hrubá měsíční mzda Pražana je podle statistického úřadu přes 41 tisíc, to je zhruba 31 tisíc čistého. Za pronájem staršího bytu o rozloze 70 metrů čtverečních se ale platí přes 20 tisíc korun. To jsou dvě třetiny měsíčního příjmu.

V souvislosti s nedostatkem bytů roste v Česku zájem o chaty a chalupy. Tím pádem stoupá i jejich cena. Stovky tisíc korun stojí teď i objekty, které jsou vhodné spíš jen ke zbourání. Ale lidé se tam stále více stěhují i nastálo.

Podle makléřů stoupnou ceny chat každý rok až o deset procent. Jsou lokality, kde je ale nárůst ještě vyšší. Speciálně v okolí Špindlerova Mlýna stojí rekreační budovy i desítky milionů korun.