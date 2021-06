Ceny bytů nepřestávají růst. Mladí lidé zůstávají déle bydlet u rodičů

Jedenatřicetiletý Aleš by rád bydlel ve vlastním. Jenže menší byt 2+kk, který by se mu líbil, stojí v Praze přes čtyři miliony korun.

"Bydlím zatím u rodičů. Důvod je, že ceny bytů, na které jsem se díval, jsou neúměrně vysoké. Podobný problém mají i moji kamarádi," popsal Aleš.



Odborníci mají jasno. Bytů je v nabídce čím dál méně a ceny rostou. Dříve se podle odborníků více bytů k mladým dostávalo i prostřednictvím dědictví.



Například v Praze lidé před dvěma lety pořídili jeden metr čtvereční za něco málo přes 84 tisíc korun, rok poté se cena vyšplhala přes 102 tisíc. Nyní jsou o dalších 20 tisíc výš.



Více peněz si na nákup bytu musí připravit i v Brně, kde cena za rok poskočila o téměř 15 tisíc korun za metr čtvereční. Ve vybraných lokalitách v letošním roce dokonce překonala hranici 100 tisíc.

Jedním z důvodů zdražování je touha po vlastním majetku. "Češi mají potřebu vlastnit svou nemovitost, narozdíl od Němců, kde 48 % domácností žije v nájemním bydlení," vysvětlil ekonom Jan Studnička.



Pomoci zájemcům o byty chce i pražský magistrát. "Bytová situace v Praze je špatná, to víme všichni. Napočítali jsme, že máme 2400 prázdných bytů. Přemýšlíme, že bychom nějaké byty vyčlenily jako startovací," řekl radní Adam Zábranský (Piráti). Do budoucna by prý v Praze mohlo vzniknout až 8000 magistrátních bytů pro potřebné.

Pomoci by mohl také nový stavební zákon, který nabude účinnosti 1. července roku 2023. "Tím pádem by mohlo být k dispozici více bytů," věří ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (ANO).

