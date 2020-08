Ceny medu vystřelují nahoru! V Praze lidé zaplatí i přes 200 korun za kilo

Včelařská sezóna sice ještě neskončila, ale už teď je jasné, že medu bude velmi málo. Zatímco loni jsme mohli koupit kilo od včelaře s troškou štěstí za 120 korun, letos to bude minimálně 150. A s ubývajícími zásobami cena ještě dál poroste.

Lidé by rozhodně neměli s nákupem medu příliš váhat. Letošní medovou sezonu totiž včelaři považují za jednu z nejhorších za poslední desítky let. V Praze už v některých supermarketech jeho cena dosahuje astronomických částek.



"V Praze si určitě někdo zaplatí za kilovou skleničku medu kolem 200 korun, možná i trochu víc. Zatímco na vesnicích určitě tolik ta sklenička medu stát nebude," srovnala předsedkyně Českého svazu včelařů (ČSV) Jarmila Máchová.



"Pokud si ho koupí přímo od včelaře, tak tam ta cena může začínat někde kolem 150 korun," řekl včelař Jiří Cafourek.



Zásoby českého medu se tenčí a lidé si tak za kvalitu budou muset připlatit. Ceny půjdou nahoru minimálně o deset procent. Kvůli vyšší ceně je ale možné, že zákazníci sáhnou po levnějších a někdy i méně kvalitních medech. Většina lidí má ale svého včelaře a za kvalitu si ráda připlatí.

Poznat kvalitní med je přitom pořádný oříšek. "Každý správný český med by měl do několika týdnů až měsíců zkrystalizovat, a když vidíte v obchodech regály medu, které tam stojí několik měsíců a jsou pořád krásně čiré, tak už je to signál něčeho zvláštního," poradil Cafourek.



Podle dat z Českého statistického úřadu (ČSÚ) se dalo kilo medu pod 100 korun naposledy pořídit před 15 lety. Vloni pak podle webu Vcelaři sobě byla průměrná cena medu kolem 160 korun.