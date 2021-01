Ceny nemovitostí pořád rostou. Lidé tak musí slevovat ze svých nároků

Ceny nemovitostí u nás stále rostou a nezměnila to ani ekonomická krize související s pandemií. Podle makléřů ale lidé, kteří shánějí bydlení, začínají slevovat ze svých nároků. Ušetřit chtějí třeba tím, že se stěhují do menších měst, nebo do bytů, které nemají tak výhodnou polohu, a někteří se dokonce neváhají odstěhovat i za hranice.

Robert Prade bydlí s rodinou už osm let v německé Žitavě. Bydlení je tam výrazně levnější než například v Liberci, kde pracuje. Mají krásný mezonetový byt o 120 metrech čtverečních, měsíčně platí nájem 600 eur.

Do práce to má kousek, děti chodí do německých škol a na každé z nich dostane od německých úřadů ještě díky státnímu programu 300 eur měsíčně. Žitava se takto snaží obsadit domy těch, kteří se odstěhovali do německého vnitrozemí.

A podobný trend zaznamenali realitní makléři i v polských příhraničních obcích. Důvod je jasný, bydlení v České republice je stále dražší, růst cen je totiž největší v celé Evropské unii. "V loňském roce se z hypotečního trhu dostalo 250 miliard korun, to je rekord," říká ekonom Štěpán Křeček.

Například v žádané královéhradecké lokalitě před dvěma lety dostavěli několik nových domů s desítkami bytů. Tehdy tam byt 1+kk přišel na dva miliony korun, teď je jeho cena podle makléřů vyšší o jeden milion.

"V těch žádanějších lokalitách se v Hradci Králové cena rodinného domu pohybuje kolem 14 milionů, v okrajových částech Hradce se dá pořídit barák za 8 až 9 milionů," vysvětluje realitní makléřka Helena Peřinová.

"U nás je složitá byrokracie ohledně stavebních úřadů, a tak se nestaví tak, jak by bylo potřeba," dodává Křeček.

Zaplatit astronomické ceny je pro většinu lidí nereálné, a tak hledají levnější řešení. Tím může být bydlení v menším městě, ale v rozumné dojezdové vzdálenosti. Rozdíly v cenách jsou pak i několik milionů.

"Slevují za svých nároků, rozšiřují pole působnosti, čili mají zájem o rodinné domy třeba v okruhu 15, 20 kilometrů. Raději budou dojíždět, ale volí rozumnou cenu," říká Peřinová. "Dříve se špatně prodávaly ty byty ve vyšších patrech bez výtahu, nyní to není žádný problém," doplňuje ji realitní makléřka Kristýna Šindlerová.

I když ekonomové už pět let předpokládají, že ceny nemovitostí se zastaví, zatím to vypadá, že se tak nestane ani v roce 2021.

