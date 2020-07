Ceny roušek raketově rostou, premiér Babiš slíbil zakročit

V lékárnách si teď za obyčejné roušky pořádně připlatíme. Reportér to vyzkoušel v první lékárně, na kterou narazil. Za dvě jednorázové roušky zaplatil 50 korun, jedna tak vyjde na rovných pětadvacet. "Nezdražily nějak?" zeptal se lékárnice. Ta pohotově reagovala: "Naopak zlevnily! Stály i 75 korun. Před koronavirem ale stály 14, to je jasný," uvedla.

Pětadvacet za kus je opravdu dost. "Když jsou na dvě hodiny a vyhazujeme to, to je nesmysl," reagují lidé na ulici. "Přijde mi to drahý. Ať se to vrátí na ty dvě koruny za kus, jako dřív," říká další.

Cena roušek se nelíbí ani premiérovi. "No v pořádku není, protože před virem stála rouška do nemocnic 40 haléřů. Napíšu ministrovi zdravotnictví, nebo mu zavolám, a řeknu mu, nechť se na to podívá a ministryni financí to řeknu.Musíme si rozmyslet, jestli je teda teďka chvíle, abychom to zregulovali," komentoval ceny roušek Andrej Babiš.

Ministerstvo financí je připravené maximální cenu roušek stanovit. Regulovaná cena by začala platit od chvíle, kdy ministryně podepíše příslušný cenový výměr.

"Ministerstvo financí je připraveno v podstatě okamžitě cenovým výměrem zregulovat cenu roušky. Podmínkou pro to je, abychom obdrželi od ministerstva zdravotnictví závazný standard, co je tou rouškou, jejíž cena se má regulovat," uvedl mluvčí úřadu Michal Žůrovec.

"My se tím zabýváme. Chceme oslovit příslušné resorty, které mají také určité zkušenosti, co se týče trhu s těmito pomůckami," doplnila mluvčí ministerstva zdarvotnictví Gabriela Štěpanyová.

Rozdílné ceny za roušku dostanete při nákupu on-line. Zatímco v eshopech lekáren stojí podobně, jako v kamenných prodejnách, jinde roušku pořídíte i za 5 nebo 10 korun. Ne vždy jsou ale dostupné.





Premiér Babiš řešil na začátku koronavirové krize problém s nedostatkem roušek. Pak se omlouval: