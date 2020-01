Ceny za hloupou smrt: Zvítězili i muži přeskakující zvedací most

Ceny se udělují každý rok a připomínají jednotlivce, kteří podle Darwinovy teorie obohatili lidský genom tím, že se vylučují z lidské rasy. Vítězové musejí splnit několik kritérií. Například musí být konkrétní událost pravdivá, dále by měl dotyčný zemřít a způsobit vlastní zánik. Jednotlivci většinou vymyslí plán, který by předem i předškolák odhadl, že opravdu nemůže vyjít.

Za loňský rok Darwinovu cenu získal pětašedesátiletý Ronald Cyr z amerického státu Maine. Ten se rozhodl uchránit vlastní šperky a vymyslel past. Když by hlavní dveře v jeho domě otevřel cizí člověk, zasáhla by ho kulka z pistole. Podobné nástrahy muž rozmístil i na další místa v domě. Jenže žádný kolemjdoucí se do jeho nástrahy nedostal. Kulka totiž zasáhla samotného majitele domu, který poté zraněním podlehl.

Pravdivým příběhem je také snaha pytláka z Jižní Afriky získat roh nosorožce. To se mu však nevyplatilo. Nejdřív se vplížil do národního parku Kruger a snažil se získat roh. V tu chvíli ho však napadla skupina slonů, která muže udupala. Lvi ho poté snědli a strážníci parku našli jen pytlákovu lebku. Podle portálu Darwin Awards zvířata toužila po spravedlnosti.

Na kaskadéry si pak hráli dva muži z Texasu. Když se ve svém autě přiblížili k mostu poblíž jezera Charles v Louisianě, museli zastavit před závorou. Most se totiž začal otevírat pro lodě. Kamarádům se však nechtělo čekat a tak se rozhodli se svým vozem projet závoru a pokračovat dál. Oba však skončili ve vodě a bohužel se je už nepodařilo zachránit. Nebyli rychlejší než zvedací most.

Nepovedený let pak zažil pilot ze Spojených států, který měl nalétáno přes deset tisíc hodin. Tomu však nepomohlo v jeho nepochopitelném rozhodnutí. Nejdříve natankoval na dvou letištích, pak zjistil, že mu do kokpitu vytéká benzín. V cestě pokračoval dál. Až na třetím letišti o nepříjemnosti mluvil s místním mechanikem. Ten mu poradil, aby raději dál neletěl.

Pilot ho však neposlechl a pokračoval v cestě s vypnutým elektronickým systémem. Po chvíli mu nejspíš došlo, že to nebyl úplně dobrý nápad a chtěl se vrátit zpět. Jeho stroj však vybuchl a změnil se v ohnivou kouli. "Plný zkušeností, bez zdravého rozumu, vítězem Darwinovy ceny kvůli dobrému a dostatečnému důvodu. Pilote Patriku, salutujeme ti!" dodal portál.