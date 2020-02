Ceny za víno letí strmě dolů! Mohou jásat i jeho čeští milovníci

Zatímco čeští vinaři bojují s jarními mrazíky, letními bouřkami, nálety špačků a podzimními plísněmi, v Kalifornii pěstitelé hroznů neví, co s nimi. Příznivé počasí totiž už nějakou dobu pomáhá k takovým výnosům, že už nevědí, co s hrozny vůbec dělat.

Ještě před pár lety se přitom potýkali s jejich nedostatkem, a tak investovali do nových vinohradů i technologie pro efektivnější sklizeň. Loňská úroda tak byla nečekaně rekordní, pěstitelé vína se ale mnoha tun hroznů nedokážou zbavit. Neodhadli totiž poptávku.

Problémem není jen nadbytek suroviny na trhu, ale i prudce klesající zájem ze strany konzumentů. Ubylo samotných pijáků vína, dorůstající generace mileniálů tomuto nápoji totiž příliš neholduje. Před lokálním vínem dávají přednost stále populárnějšímu italskému proseccu, míchaným koktejlům nebo jiným nápojům. Mnozí kalifornští vinaři tak těžce a draze vypěstovanou úrodu mohou vyhodit.

Aby úroda nehnila, prodávají ji urychleně pod cenou. Ke konzumentům se tak mohou dostat i velmi kvalitní vína za zlomkovou cenu. Podle ekonomických odhadů CNN by nízké ceny vína přitom mohly vydržet i nadcházející tři roky. Mezitím snad mileniálové dozrají do správného věku a přijdou vínu na chuť, nebo by je mohla zaujmout právě levnější pořizovací cena a postupně se k vinnému moku propijí.

Spojené státy jsou po Itálii, Francii a Španělsku čtvrtým největším producentem vín, devadesát procent americké produkce pochází právě z kalifornských vinic. Pokud nenajdou vinaři odbyt ve Spojených státech, mohou se více zaměřit i na export. Nejvíce vína proudí z USA do zemí Evropské unie, kalifornská vína jsou běžná i v nabídce českých supermarketů i luxusnějších vinoték. Je tedy možné, že levnější cenou právě kalifornská vína zaujmou brzy i české konzumenty.