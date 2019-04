Černá sobota na silnicích! Tři lidé zemřeli, zranilo se i malé dítě

Dopravní nehody na českých silnicích si během sobotního dopoledne vyžádaly hned tři lidské životy. U Soběslavi na Táborsku před devátou hodinou řidič z neznámých důvodů na rovince přejel do protisměru a pravděpodobně ve vysoké rychlosti naboural do stromu.

Po nárazu začalo auto hořet a řidič v něm na místě umřel. "Utrpěl zranění neslučitelná se životem. Okolnosti a příčiny nehody jsou předmětem vyšetrování," uvedla policie. Silnice je na místě průjezdná.

Ke druhé smrtelné nehodě došlo okolo půl jedenácté mezi obcemi Kejžlice a Dolní Město na Havlíčkobrodsku. V levotočivé zatáčce dostalo auto smyk, sjelo do pravého příkopu a bočně narazilo do stromu. Dva lidé přišli o život, další dva jsou těžce zranění. "Jedním z nich je i malé dítě," řekla mluvčí policie Dana Čírtková. Silnice je průjezdná kyvadlově.

Lehká nehoda se stala i v Brandýse nad Labem, kde se podle informací TV Nova staršímu muži zřejmě udělalo špatně a narazil do dvou zaparkovaných aut. "Poté naboural do budovy pekárny. Test na alkohol vyšel negativně. S lehkým zraněním byl převezen do nemocnice," uvedl mluvčí policie Zdeněk Chalupa.