Černobyl podruhé: Ošetřujícím lékařům neřekli o radioaktivní hrozbě

Ošetřující lékaři se s obavami o svůj život svěřili ruské verzi televize BBC. Podle nich přišlo do styku s oběťmi až 90 lidí, kteří sloužili v oblastní nemocnici v Archangelsku. Armáda je však nevarovala před možnou radioaktivní kontaminací.



Do zmíněné nemocnice přivezli tři zraněné po výbuchu při testu zbraně, další tři oběti byly převezené do nemocnice Semashko, která už je však vybavená pro mimořádné události související s radioaktivní hrozbou.



Všechny oběti byly podle svědků na první pohled ve velmi špatném stavu, proto po základním ošetření putovaly z pohotovostní ambulance okamžitě na operační sál. Bez jakékoliv sanitace ale pohotovost přijímala další pacienty ještě zhruba hodinu. Až později si lékaři uvědomili, že tři zranění po výbuchu museli být vystaveni obří dávce radiace.



Nemocniční personál nadále ošetřoval radioaktivní pacienty, i když už věděli o tom, co se muselo stát. Protože nebyli vybavení, improvizovali při výrobě ochranných pomůcek. Od posádky zdravotnické helikoptéry si například vzali obličejové masky.



Lékaři z oblastní nemocnice se teď obávají nejen možných zdravotních následků, ale také toho, že se bude situace opakovat. "Nechceme, aby příště přivezli ne tři, ale třeba deset lidí a opět nám nic neřekli," uvedl jeden z nich pod podmínkou anonymity.



Mezi dotčenými by neměl být jen lékařský personál, ale také uklízeči, kteří se zbavovali radioaktivního oblečení nebo nosítek, na kterých oběti ležely. Ruské ministerstvo zdravotnictví ale popírá, že by někdo ze zaměstnanců měl být v ohrožení života, podle něj nepřijali takové množství radiace, které by bylo nebezpečné. To však situaci v nemocnici rozhodně neuklidnilo.



Radioaktivní hrozba v Rusku přišla poté, co před dvěma týdny tamní armáda testovala nový druh zbraně. Prvotní informace mluvily o běžné balistické raketě. Kvůli výskytu radioaktivního jódu, který se v oblasti rozšířil, ale bylo jasné, že šlo o zbraň silnějšího kalibru. Podle nejnovějších informací zveřejněné britským serverem BBC mělo jít o novou jadernou raketu 9M730 Burevestnik, kterou NATO eviduje pod názvem Skyfall.

Při výbuchu zemřelo minimálně pět lidí, několik dalších bylo zraněno. Ty po prvotním ošetření v Archangelsku převezli do moskevských nemocnic, jejich zdravotní stav je však veřejnosti neznámý.