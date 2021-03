Černou skládku v Ostravě se nedaří odstranit, s pozemkem jsou problémy

Centrum města Ostravy hyzdí černá skládka. Místní radnice by chtěla plochu vykoupit. Ne všechny majitele pozemku se jí ale daří vypátrat a někteří si naopak říkají o nesmyslné částky.

Kočárky, sedačky nebo rozbitá okna a lednice. Na roh ulic Rovná a Úprkova v Ostravě okolní obyvatelé navezli, co se dalo.

"Bohužel se to nachází vedle obytné zóny a hlavně školy. V tuto chvíli jsme oslovili vlastníky těchto pozemků, bohužel jsou tam nevyjasněné majetkové vztahy," prozradila místostarostka Moravské Ostravy a Přívozu Valentina Vaňková (ODS).

Radnice má na výkup podle znaleckého posudku připravených 500 tisíc korun. Cena by se ale mohla vyšplhat až na dvojnásobek. Někteří z vlastníků ani nechtějí svůj díl městu prodat. "Nám se to zdá neúměrné, aby chtěli víc, než je ten posudek, protože opravdu je to území plné odpadu," tvrdí Vaňková.

Na místě stály v minulosti garáže, teď je zde pouze jedna, která je v havarijním stavu. Radnice by tu ráda postavila kvůli nedaleké škole park s dětským hřištěm.

V centru se nejedná o jedinou nelegální skládku, se kterou si město neví rady. Další je v ulici Muglinovská, kde pozemek také patří soukromým vlastníkům.