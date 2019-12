2019, rok katastrof! Nepokoje a převraty, pády letadel i Greta

1. Nepokoje ve Venezuele

Jihoamerickou Venezuelou řadu měsíců zmítá napětí – „válčí“ spolu příznivci opozice a autoritářského prezidenta Nicoláse Madura. Kromě střetů v ulicích zemi v létě postihly rozsáhlé výpadky dodávek elektřiny, celé regiony se ponořily do tmy.



Země se v problémech potácí už několik let, Venezuelané mimo jiné čelí nedostatku léků či potravin. Miliony jich ze země utekly do sousedních států.

2. Zřícení etiopského Boeingu 737 MAX 8 a následné uzemnění letadel

Letošní desátý březen se zapsal černým písmem do dějin letecké dopravy i americké společnosti Boeing. V ten den se zřítil spoj etiopských aerolinek, na palubě zahynulo 157 lidí. Na palubě letounu byli i čtyři Slováci.



Následné vyšetřování ukázalo, že za tragédii minimálně částečně může softwarová chyba. Následně velké množství zemí, Česko nevyjímaje, boeingy modelové řady Max uzemnilo a zakázalo jim létat. Omezení platí doteď.

3. Teroristické útoky na Novém Zélandu a Srí Lance

Jen pár dní po tragédii etiopského boeingu se oči celého světa obrátily k Novému Zélandu, do města Christchurch. Právě tady extrémista Brenton Tarrant povraždil ve dvou mešitách 51 lidí a další desítky zranil. Masakr navíc vysílal živě přes facebook.

O měsíc později – 21. dubna – otřásla série bombových atentátů Srí Lankou. Tentokrát byly cílem útoků kostely a hotely. Zemřelo na tři sta lidí, další stovky se zranily. Krátce po útocích se objevily informace, že série atentátů byla odplatou právě za střelbu na Novém Zélandu. Čst expertů to ovšem rozporovala.

4. Abdikace japonského císaře a nástup jeho syna na trůn

Na konci dubna se dobrovolně vzdal trůnu japonský císař Akihito. Jde o velmi nezvyklý krok, panovníci v zemi vycházejícího slunce většinou vládnou až do smrti. Na trůně ho nahradil korunní princ Naruhito.

5. Nekonečný brexit

Velká Británie měla být touhle dobou už mimo Evropskou unii. Jenže jak mohl celý svět sledovat v přímém přenosu, odchod ostrovního státu z evropských struktur se změnil v podstatě v telenovelu - včetně nečekaných zvratů.

Kvůli brexitu skončila premiérka Theresa Mayová, kterou nahradil Boris Johnson. Ten před pár dny drtivě vyhrál volby, čímž Britové jasně vzkázali, že už je šaráda nebaví a chtějí z EU pryč. Stále však zůstává otázkou, jestli odejdou na konci ledna 2020, nebo jindy.

6. Potopení lodi Mořská panna v Budapešti



Měla to být nevinná večerní vyjížďka po Dunaji, místo toho se plavba výletní lodi Mořská panna 29 května změnila v tragédii. Po srážce se plavidlo plné korejských turistů potopilo, z 35 lidí na palubě jich 27 určitě zemřelo, poslední tělo se stále nepodařilo najít.

7. Protesty v Hongkongu

Od června zmítají Hongkongem rozsáhlé protesty. Ty odstartovaly poté, co místní politici přišli se zákonem, který by umožnil vydávání místních obyvatel do pevninské Číny.

I když legislativa nakonec spadla pod stůl, protesty se změnily v podstatě v lidovou bouři, která ulice asijské metropole úplně ochromila.

8. Jaderný incident v Rusku

V srpnu celý svět vyděsil incident v severním Rusku. Podle oficiálních informací tu u města Ňonoksa vybuchla raketa s experimentálním jaderným pohonem a do okolí se uvolnila radiace.

Vzhledem k tomu, jaké tajnosti Rusové bezprostředně po explozi dělali, objevily se paralely s havárií v Černobylu. Někteří experti navíc tvrdili, že složení radiace ukazuje na výbuch reaktoru, ne rakety.

9. Turecká vojenská invaze do severní Sýrie

Začátek října si budou dlouho pamatovat Kurdové žijící a bojující v Sýrii. Krátce po stažení amerických vojáků, o němž informoval prezident Donald Trump, na sever země vtrhla turecká armáda, která odsud nemilosrdně vyhnala právě Kurdy, které turecký režim považuje za teroristy.

10. Smrt vůdce Islámského státu

Zatímco stažení Američanů ze Sýrie označila řada expertů a analytiků za chybu, ne-li fiasko, Američané měli v ruávu ještě jedno eso.

Na konci října Donald Trump oznámil, že se speciálním jednotkám podařilo vypátrat a zabít vůdce Islámského státu abú Bakra al-Bagdádího.

11. Aktivistka Greta Thunbergová

Rok 2019 byl také rokem, kdy se bez nadsázky celý svět doslechl o mladé švédské aktivistce Gretě Thunbergové, která se vzdala studia ve škole, aby mohla bojovat za klima a budoucnost celé planety.

Pozornost k sobě přitáhla mimo jiné tím, že na klimatický summit do USA cestovala přes Atlantik lodí místo letadlem. Za oceánem následně pronesla emotivní projev, ve kterém na politiky celého světa křičela, že její generaci lhali a ukradli jí budoucnost.