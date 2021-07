Černý trh s falešnými covid pasy vzkvétá, k sehnání jsou za pár tisíc

Volně cestovat nebo využívat veškeré služby - kdo se prokáže certifikátem o očkování, vyhne se téměř všem komplikacím. Dovolenková sezóna podle expertů ale přitáhla lidi, kteří se snaží najít cestu, jak očkování obejít. Hackeři covid pasy nabízí třeba na internetových černých trzích.

"Možnost je koupit si někde nějaký ze zahraničí, z nějaké země, kde není jednoduché to ověřit. Ten si vytisknout a ono to potom vypadá, že ho máte a můžete s ním cestovat," vysvětlil expert na kybernetickou bezpečnost Miloslav Lujka.

Kromě toho, že je to nelegální, jeden stojí tři až pět tisíc korun. Levnější způsob, jak padělat covid pas, je pomocí textových nebo grafických editorů. Zkusil to i štáb TV Nova a trvalo to jen pár minut.

Na první pohled dva stejné papíry. Nepatrného rozdílu si všimne jen odborník. "Úplně na první pohled to vypadá, že tento certifikát, který má jednodušší QR kód, je pravděpodobně padělaný, ale pro nezkušeného uživatele to může být zavádějící," říká mluvčí Národní agentury pro komunikační a informační technologie Lukáš Trnka.

Podobně to jde udělat i v mobilu. I tady ale u QR kódu padělatelé narazí. Experti proto doporučují provozovatelům služeb co nejvíce používat k ověřování určené aplikace.