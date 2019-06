Černý týden Smartwings. Partner bez licence a technické potíže

Smartwings měly mít v létě 16 nových letadel Boeing 737 MAX. Ty ale nesmí po nehodách strojů indonéských a etiopských aerolinií létat. Výpadek musí Smartwings pokrývat nejen dalšími vlastními letadly, ale nasmlouvat si musely i letadla jiných dopravců.

Jedním z nich byla i ukrajinská společnost YanAir. Té ale ve čtvrtek zakázaly ukrajinské úřady létat. Smartwings od YanAir mají pronajatý jeden Boeing 737 verze 400. Létat měl primárně z jejich základny v Budapešti. Poslední let ale 5. června vedl z Prahy do turecké Antalye a zpět.

"Se společností YanAir jsme ve spojení a čekáme na bližší podrobnosti důvodu pozastavení provozu. Současně řešíme i možnou náhradu tohoto letadla pro případ, že by provoz YanAir byl pozastaven na delší dobu," uvedl v pátek pro web Zdopravy.cz, který na zastavení letů YanAir informoval, Tomáš Brejcha ze Smartwings.

YanAir v pondělí informoval, že nedostatky, které mu ukrajinské úřady vyčítaly, již odstranil. "V momentě, kdy toto píšu, byly všechny chyby odstraněny. Ale podle mého názoru nařízení o odebrání licence na začátku letní sezóny je extrémně přísné opatření vzhledem k povaze a množství oněch nedostatků," citoval deník epravda.com.ua ředitele aerolinií Jurije Skibu. Společnost podle něj požádala o vrácení povolení létat a Skiba také zdůraznil, že žádný z nedostatků se netýkal technického stavu letadel.

Potíže měl v sobotu i jeden ze strojů, které mají Smartwings pronajatý od americké společnosti Swift Air. Stroj letící linku QS2622 z Prahy do Antalye se musel nad Maďarskem otočit a vrátit zpátky do Prahy. Podle deníku Blesk byla na vině závada na palubním počítači.

"Nejednalo se o závadu, která by ohrožovala bezpečnost letu. Kapitán se v souladu s bezpečnostními předpisy rozhodl pro návrat zpět na letiště v Praze, aby předešel případným dalším komplikacím v Turecku," řekla Blesku mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Cestující odcestovali do Turecka náhradním letadlem, stroj mechanici ještě týž den opravili a vrátili do provozu.

V pátek měl šestihodinové zpoždění let do egyptské Hurghady. Svědci deníku Blesk řekli, že na palubě měla před startem zkolabovat a zemřít jedna z cestujících. "Mohu pouze potvrdit, že došlo ke zdravotní indispozici cestující, které byla poskytnuta bezodkladná lékařská pomoc. Ale s ohledem na její soukromí nebudeme další informace vydávat," uvedla pro TN.cz Dufková.

K vykrytí odstavených Boeingů 737 MAX si Smartwings na léto pronajaly letadla od slovenské společnosti AirExplore, amerických Swift Air, kanadských Sunwing Airlines, řeckých Air Mediterranean nebo rumunských Star East Airline. Právě jejich Airbus A320, který má pro Smartwings létat primárně z Ostravy, měl technickou závadu 1. června po příletu do řeckého Heraklionu.

"Letadlo přiletělo, stálo na stojánce a došlo k úniku provozních kapalin," uvedla pro TN.cz Dufková. Odmítla ale spekulace, které se objevily na internetu, že letadlu měl hořet motor. "K žádnému požáru nedošlo," dodala mluvčí společnosti.

Výpadek Boeingů řeší Smartwings také ve spolupráci s dceřinými ČSA. Se sobotními lety na Mallorcu tak Smartwings pomáhá Airbus A330 ČSA jinak využívaný pro lety do korejského Soulu. Ten najednou pojme 276 pasažérů namísto 189, které uvezou Boeingy 737-800 nebo MAX 8. Někteří cestující se dočkají bezplatného přesunu do obchodní třídy. ČSA si také pronajaly zpátky 12 let starý stroj, který původně chtěly vrátit majiteli. Ten pro něj neměl jiné využití a chtěl jej sešrotovat. Nakonec se letadlo, které před časem létalo i v barvách fotbalové Slavie vrátilo do flotily ČSA a po revizi se zapojí do provozu.