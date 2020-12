Ochladí se a napadne až 20 cm sněhu! Konec roku bude mrazivý

Česko v posledních dnech trápí silný vítr, ten by měl k večeru slábnout. Pondělí a úterý budou ve znamení přechodu okluzní fronty, která by mohla přinést i výraznější sněžení zejména do Krkonoš a Jeseníků. Místy může napadnout i 20 centimetrů nového sněhu. Teploty budou i v následujících dnech klesat, silvestra tak možná oslavíme na sněhu i v nižších polohách.

V neděli a v noci na pondělí foukal v České republice velmi silný vítr, na Sněžce meteorologové naměřili vítr o rychlosti 145 kilometrů v hodině. I pondělí by mělo být převážně větrné.

"Dnešek a noc na zítřek bude zároveň ve znamení přechodu okluzní fronty přes naše území. Ta by mohla přinést i výraznější sněhové srážky zejména do Krkonoš a Jeseníků (i kolem 20 cm). V nižších polohách by několik centimetrů mohlo zítra ráno ležet v západní polovině Čech," informovali v pondělí dopoledne meteorologové Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).

V pondělí se budou teploty pohybovat kolem 0 až 4 °C, na horách pak bude kolem -1 °C, vítr by měl odpoledne a k večeru slábnout.

V úterý bude podle ČHMÚ převážně oblačno až polojasno, na východě přechodně až zataženo. Místy se můžou objevovat přeháňky nebo déšť. V polohách nad 600 metrů a na západě republiky ve všech polohách může během dne sněžit. Teploty přes den vystoupají k 2 až 6 °C. Měl by foukat mírný vítr.

Předpokládaný nový sníh do úterý:

Ve středu nás čeká na většině našeho území oblačná až polojasná obloha, přeháňky by se měly objevovat jen ojediněle, většinou by měly být sněhové. Na východě může být přechodně až zataženo, místy se může objevovat déšť, sněžit pak bude v polohách nad 900 metrů. Teploty by se měly přes den držet kolem 1 až 5 °C.

Ve čtvrtek se ochladí, zejména v noci mohou teploty klesat při zmenšené oblačnosti až k -8 °C, denní teploty by se měly pohybovat kolem 0 až 4 °C. Přes den by mělo být oblačno až polojasno, přeháňky by se měly objevovat jen ojediněle, většinou budou sněhové.

Silvestrovská noc bude skutečně mrazivá, v noci na pátek by se měly teploty držet kolem -3 až -7 °C, při zmenšené oblačnosti by pak mohlo být až -10 °C. Přes den pak bude kolem 0 až 4 °C. Srážky by se měly objevovat ojediněle.

Podobný ráz počasí nás čeká i během víkendu, kdy by teploty v noci mohly klesat až k -10 °C, do pondělí by se ale mělo zejména v noci oteplit.

Do Česka dorazil velmi silný vítr: