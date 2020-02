Češce na letišti v Číně naměřili teplotu, manžel tam musel zůstat

"To loučení je pro mě ze všeho nejhorší - mnohem horší, než nějaký vir," napsala k dojemné fotografii Kateřina. Manžel musel zůstat v Číně a odletět by měl až v sobotu. Poletí totiž s jinou společností, která jako jediná umožňuje přepravit i psa.

Kateřina popsala i problémy na letišti. "Neobešlo se to bez komplikací. Prvně mi naměřili teplotu 37,1 a už byl problém. Tak jsem dalších 10 minut musela stát mimo s rtuťovým teploměrem a čekat. Naštěstí to bylo negativní. Už by si ty svoje nekvalitní teploměry made in China (vyrobeno v Číně) měli vyměnit. Tohle je na moje nervy už moc silná káva," popsala.

Kateřina zveřejnila video z okénka letadla během startu. "Tak ahoj Číno. Takové loučení jsem si nepředstavovala ani v tom nejdivočejším snu," popsala. "Moc se těším do Česka. Na češtinu, přírodu, na jídlo, na koprovku od mamky," dodala.

Rodina chtěla Čínu opustit už minulý týden, nebylo to možné – do letadla je nepustili kvůli tomu, že neměli vízum pro dceru, která se narodila na konci loňského roku v Číně. Situaci jim pomohla vyřešit česká vláda. Více najdete zde.

Češka žila se svým partnerem a dvěma malými dětmi v Číně dlouhodobě. Do Česka se plánovali natrvalo vrátit už v březnu. Kvůli koronaviru se ale rozhodli opustit zemi dříve. Vysloužili si ale za to i kritiku. Více najdete zde.

