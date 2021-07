Češi berou pojišťovny útokem. Staré pojistky jim nepokryjí případné škody

Asi každý řešil dilema, zda zaplatit pojistku, anebo ušetřit. Lidé na jižní Moravě už odpověď znají. Ale poučení z neštěstí si berou lidé po celé republice. Pojišťovny v nynějších dnech zaznamenávají enormní zájem svých klientů. Návštěv na pobočkách a telefonátů do call center přibývá v řádu desítek procent.

"Aktuálně pracujeme v takzvaném kalamitním režimu. Rozšířili jsme provozní dobu call centra i poboček v zasažených oblastech," uvedla Ivana Buriánková, mluvčí Generali České pojišťovny.

"To je, řekla bych, pravidlo po takto velkých událostech. Po povodních, po velkých vichřicích a teď i po tom tornádu. Je to vždycky jen přechodná záležitost na pár týdnů či měsíců," vysvětluje mluvčí pojišťovny UNIQA.

"Pakliže by zájem trval delší dobu, je možné, že to povede i ke zdražení pojistek," domnívá se ekonom Štěpán Křeček.

"Klienti se na nás obracejí s prosbou o revizi pojistných smluv, mají zájem zkontrolovat si, jaká rizika jsou konkrétně krytá a hlavně jaké mají pojistné částky na těch svých smlouvách," prozradila Buriánková.

Problémem se totiž ukazuje výše pojistek. Ceny nemovitostí stoupají, stejně tak i materiálu nebo práce. A tak pojistky uzavřené před pár lety už nemusejí pokrýt případné škody. "Doporučujeme, aby si klienti aktualizovali smlouvy každých pět let," řekla mluvčí společnosti Allianz Marie Petrovová.

"Zároveň jsme zaznamenali i další stovky hovorů, kdy občané vůbec nebyli pojištěni a chtějí si pojištění sjednat," dodává Milan Káňa z Kooperativy. Kromě nemovitosti a jejího vybavení lidé myslí třeba i na auta.

"Zvýšený zájem zaznamenáváme nejen u pojištění majetku, ale samozřejmě i u pojištění vozidel, a to i u klientů, kteří mají například jen povinné ručení a kteří si můžou živelné škody připojistit," řekl Káňa.

Zvýšený zájem o pojištění po řádění tornáda v Česku evidují dokonce i v zahraničí. "Na Slovensku zaznamenali až 200procentní nárůst dotazů a zájmu o pojištění majetku," prozradila Svobodová.

"Kvůli tornádu mají pojišťovny velké množství plnění a to je stojí obrovské peníze. Je možné, že do budoucna se budou pojistky zhoršovat, budou možná o něco dražší, aby se to pojišťovnám kompenzovalo," tvrdí Křeček.

Pojišťovny evidují také první nové klienty z oblastí zasažených tornádem. O změny pojistek ale žádají i ti, kterým živel domy poškodil.