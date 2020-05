Češi budou moci bez omezení do sedmi zemí! Petříček je vyjmenoval

Už za dva týdny budou moci Češi vycestovat do ciziny podle systému semaforu, který chce ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) představit vládě v pondělí. Bez omezení bychom mohli vyrazit do sedmi zemí.

Pro cestu do vybraných sedmi států nebudou muset mít Češi negativní test na koronavirus, to stejné bude platit po návratu. Po překročení hranic nebude nutná ani 14denní karanténa. "Mělo by jít o Rakousko, Maďarsko, Německo, Slovinsko, Chorvatsko, Řecko a Bulharsko," uvedl Petříček pro portál idnes.cz.

Připravovaný semafor rozděli státy světa do tří kategorií - zelené, žluté a červené. Záležet bude na epidemiologické situaci v zemi. Od toho, v jaké zóně cílová destinace leží, se pak budou pro Čechy odvíjet pravidla cestování do ní. Stejná budou platit i pro příjezd cizinců do Česka.

Pro cesty do (a ze) zelené zóny nebudete muset mít negativní test na koronavirus a nemusíte uvádět důvody. Po návratu ze zemí ve žluté kategorii budou muset lidé podstoupit test na Covid-19, případně zůstat dva týdny v karanténě. Do červených států pak nebude možné cestovat vůbec.

"Na systému jsme pracovali s ministerstvy zdravotnictví a vnitra a hlavně s hygieniky a epidemiology. Cílem je umožnit našim občanům cestování do zahraničí a zároveň umožnit turistům vstup do naší země," prohlásil Petříček pro portál s tím, že systém má fungovat od 15. června.

"Semafor" chce ministr zahraničí představit vládě na pondělním jednání. Rozdělení do tří zón by se mělo stále aktualizovat podle toho, jak se bude měnit epidemiologická situace v jednotlivých zemích. Pokud v některé naroste počet nových případů, může se přesunout do "horší" kategorie.

Ministerstvo zahraničí ale stále vyjednává o vstupu do okolních států. Zatím je jasné, že se otevřou hranice se Slovenskem, kam už nyní mohou lidé bez omezení cestovat, pokud se vrátí do 48 hodin. Slovensko ale zatím nepotvrdilo, že otevření hranic bude bez podmínek.

