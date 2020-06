Češi budou moct už letos trávit dovolenou u moře. Pusťte si ranní podcast

Dnes 2. června se v podcastu Televizních novin dozvíte, že vláda spolu s odborníky určila země, kde mohou Češi od 15. června trávit dovolenou u moře. Také zjistíte, jaká další vlna rozvolňování opatření nás čeká. Italské úřady zvažují, že by od července povolily fanouškům vstup na stadiony a ruský prezident potvrdil nový termín referenda, které by mu mohlo umožnit zůstat u moci až do roku 2036.