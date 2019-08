Češi by rádi zálohovali PET lahve, úřady ani obchody se k tomu nemají

Odborníci na ochranu životního prostředí opět otevřeli diskuzi na téma zálohovaných PET lahví. To, co je běžné v řadě evropských zemí, v Česku stále nefunguje. A zdá se, že ještě dlouho nebude. Podle ministerstva životního prostředí (MŽP) se zavedení plošného výkupu nevyplatí, na nápad se netváří ani obchodníci. Zálohování je přitom podle odborníků nejlepší způsob, jak recyklovat PETky na téměř 100 procent.

Odborníci i veřejnost volají po plastové revoluci, která už platí ve 33 zemích. Podle průzkumu by 9 z 10 Čechů nosilo plastové láhve zpět do obchodů, pokud by zálohový systém fungoval.



Jenže podle ministerstva životního prostředí třeba v Německu pokleslo po zavedení systému zálohování třídění plastů a to by se mohlo stát i u nás.



"Přemýšleli bychom, jestli konkrétní láhev je zálohovatelná, nebo není, jestli ji odnést do žlutého kontejneru nebo do mašiny v supermarketu," řekl ředitel odboru odpadů na MŽP Jaromír Manhart.



Zálohování by se týkalo pouze lahví nezabarvených. V praxi by to vypadalo tak, že bychom PET lahev nesměli sešlápnout, jak jsme zvyklí, ale v neporušeném tvaru ji museli odnést na výkup do obchodu.

Anketa Jste pro zálohování PET lahví? Ano 60 26 hlasů Ne 40 17 hlasů Hlasovalo 43 lidí.

"Pokud se ukáže lidem, že zálohování dává smysl, že se materiál dostane tam, kam má, k recyklaci, tak ta motivace se zvyšuje," prohlásila ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky Soňa Jonášová.



Zálohované PET lahve by prý byly všechny stoprocentně využity. Podmínky pro firmy v tuzemsku jsou nyní nastaveny tak, že se jim vyplatí spíše zlikvidovat než zrecyklovat.



Zhruba polovina plastových lahví, kelímků a dalších výrobků, s nimiž Češi neustále běhají ke žlutým kontejnerům, prý nakonec stejně skončí na skládce nebo ve spalovně.



"Je potřeba zvážit i nějaké obchodní modely takového řešení, protože nebylo a není do dneška jasné, kdo by za co komu platil a komu by se ty materiály vlastně dávaly," sdělila mluvčí hypermarketu Globus Rita Gabrielová.