Češi by v amerických prezidentských volbách volili proti Trumpovi

Pokud by volba amerického prezidenta závisela na občanech Česka, jasně by vyhrál Joe Biden, demokratický oponent Donalda Trumpa. Biden by v Česku přesvědčivě porazil stávajícího prezidenta se ziskem 70 % hlasů. Vítězil hlavně mezi ženami, mladšími lidmi a obyvateli větších měst, ukázal výzkum agentury NMS Market Research.

Mezi ženskými respondenty se našlo pouze 23 % dotázaných, kterým by v Bílém domě vyhovoval i další čtyři roky současný prezident Trump. Autor výzkumu Vít Pavliš z agentury NMS poznamenal: „Zajímavé je se i podívat na to, jak by volby v USA dopadly, pokud by si vybírali voliči českých parlamentních stran. Stávající prezident Donald Trump by pak svůj mandát velmi těsně obhájil pouze mezi dotázanými voliči SPD a Trikolóry, častěji oproti celkové populaci by Trumpa preferovali i voliči ODS a hnutí ANO. Na Bidenově vítězství se naopak výrazně shodují voliči Pirátů a TOP 09.“

Biden by u příznivců TOP 09 vyhrál v 90 % případů dotázaných, u Pirátů by ho volily pouze o dvě procenta lidí méně. Vysoké procento pak drží ještě u voličů STAN (80 %) a ČSSD (79 %). Naopak 53 % voličů Trikolóry a SPD by shodně přivítalo prodloužení Trumpova mandátu.

Podobné preference by Joe Biden získal i na sousedním Slovensku, kde agentura NMS rovněž prováděla výzkum. Stejně jako u Čechů by ho volilo 70 % dotázaných.