Češi hlásí obtíže i měsíce po covidu. Lékaři řeší, jak jim co nejlépe pomoct

Pandemie vytvořila novou kategorii nemocných, takzvaně postcovidových. I tři měsíce po vyléčení je trápí obtíže. Údaje o jejich léčbě budou lékaři nově zaznamenávat do speciálního registru. Vznikne tak dlouhodobý přehled o vývoji nemoci, ale také jasná pravidla, jak při léčbě postupovat.

Plicní lékaři se o postcovidové pacienty starají už delší dobu, nově ale tato péče dostane oficiální rámec. "Registr bude zahrnovat základní informace o nemocných, kteří ještě tři měsíce a déle po prodělání infekce mají nějaké symptomy," vysvětluje přednosta plicní kliniky v Hradci Králové Vladimír Koblížek.

Symptomů je celá řada - mezi ty nejčastější patří únava, bolest na hrudi nebo třeba nespavost. Lékaři se shodují, že o nemoci a jejích následcích se ví stále ještě málo.

"Po 40 letech své praxe se setkávám s novým typem pacientů, které jsem doposud neviděla," přiznává zkušená plicní lékařka Václava Bártů. Registr, který by měl být spuštěný odhadem do měsíce, má do budoucna pomoct hlavně lékařům.

"Jde o učení lékařů, aby se uměli o tyto pacienty starat, uměli je vyšetřit včas a včas je léčili," říká Martina Vašáková, předsedkyně České pneumologické společnosti. "Vytvořením toho registru bychom měli dostat zpětnou vazbu k tomu, co toto onemocnění způsobuje i z dlouhodobějšího pohledu," doufá Bártů.

Pacientů s dlouhodobými následky po covidu19 stále přibývá. Jen na jednom z pražských plicních oddělení vyšetří lékaři zhruba 40 nově příchozích postcovidových pacientů týdně.

"V tuto chvíli z různých nemocnic máme hlášeno poměrně velké množství pacientů, kteří tu zůstávají, i když jsou už vyléčení. To blokuje kapacity," upozorňuje šéf zdravotnických statistiků Ladislav Dušek.

Registrem by se mělo docílit také toho, že lékaři včas sílící příznaky podchytí a hospitalizace nebude nutná.