Češi hromadně odhazují respirátory, tady stále hrozí pokuty! PŘEHLED

Roušky místo respirátorů v MHD a obchodech. Změnu chce ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) prosadit od 1. července. Mnozí Češi ale respirátory, v nichž se hůř dýchá, nahrazují už teď. A často je nenosí na místech, kde jsou stále povinné. Policie za to může rozdávat nezanedbatelné pokuty. Redakce TN.cz přináší přehled, jak to s nošením ochranných prostředků momentálně je.

Protikoronavirová opatření se v Česku v posledních týdnech rychle rozvolňují a někteří lidé to pokládají za signál k tomu, aby přestali dodržovat i ta, která pořád platí. Zejména se to týká respirátorů.

Vina ale nemusí být jen na jejich straně. O změně pravidel se intenzivně mluví a tato debata do nich může vnášet chaos. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch chce konec respirátorů v MHD a obchodech od července, jejich náhrada rouškami jinde ale zatím na programu není.

Venkovní prostory

Venku už ochranu dýchacích cest nenosí téměř nikdo, existuje ale situace, kdy ji současná opatření vyžadují. Pokud jste v místě, kde nelze dodržet dvoumetrové rozestupy, platí povinnost nasadit si respirátor nebo jiný ochranný prostředek bez výdechového ventilu třídy FFP2 či KN95. Možností je v tomto případě i chirurgická rouška. Neplatí to pro členy jedné domácnosti.

"Látkové roušky, šály či šátky nejsou považovány za dostatečnou ochranu. Na zastávkách veřejné dopravy je nutné mít nasazený respirátor," upozorňuje vládní web o koronavirových nařízeních.

Výjimku mají lidé při cvičení na venkovních hřištích, pokud dodrží dvoumetrové rozestupy od ostatních, děti do dvou let nebo lidé s poruchou intelektu nebo závažnou duševní poruchou. Respirátor nemusí mít rovněž sportovci, trenéři a rozhodčí během tréninku nebo zápasu, kdy nejsou pochopitelně nutné ani rozestupy.

Bez respirátoru se zatím neobejdete ani na venkovních koupalištích. Odložit ho lze pouze ve vodě. Na lehátku i ve všech ostatních společných venkovních prostorech je nezbytné ho mít na obličeji. To stejné samozřejmě platí pro vnitřní prostory, jako je třeba recepce či šatny.

Vnitřní prostory

Výhradně respirátor musíte mít ve všech vnitřních prostorech s vysokou koncentrací osob. Jedná se o obchody, provozovny služeb, zdravotnická zařízení, zařízení sociálních služeb, vysoké školy, muzea, galerie, hrady a zámky, hvězdárny, veletrhy nebo letiště. Děti od tří do 15 let mohou mít pouze chirurgickou roušku.

Respirátor je možné sundat při poskytování služby, které by bránil. Jde například o stříhání vlasů nebo masáž obličeje.

Na základních a středních školách už respirátor ani rouška během výuky povinná není, žáci si ji ale musejí nasadit o přestávkách a ve společných prostorách. Podobně to je od tohoto týdne také v práci. "Respirátor či roušku si můžete na pracovišti sundat, pokud vykonáváte práci na jednom místě," stanovila vláda. Neplatí to však pro Jihočeský, Liberecký a Zlínský kraj.

Nasadit si respirátor musíte i ve všech prostředcích veřejné dopravy, jako jsou tramvaje, autobusy nebo vlaky a vozidla taxi služby včetně těch objednávaných přes mobilní aplikaci. Platí to i pro zastávky, nástupiště a čekárny. Řidiči ochranu dýchacích cest mít nemusejí, ale pouze tehdy, kdy nejsou s cestujícími v přímém kontaktu.

Respirátor byste měli mít i v autě. Sundat ho můžete, pokud jedete sami nebo pouze se členy své domácnosti. Výjimku mají opět děti do dvou let, lidé s poruchou intelektu nebo duševní poruchou. Starší děti do 15 let mohou mít chirurgickou roušku.

Ve všech ostatních vnitřních veřejných prostorách platí povinnost mít respirátor nebo chirurgickou roušku. "Roušku nemusíte mít doma ani v jiných prostorech ubytování, tím se myslí zejména hotelové pokoje," uvádí vládní portál.

Stále hrozí pokuty

Přestože si Češi pravidla okolo respirátorů a roušek rozvolňují živelně, na jejich dodržování stále dohlíží městská i státní policie. Nařízení může kontrolovat i Celní správa a všichni příslušníci armády.

Mírnější prohřešky řeší většinou domluvou. Stále však hrozí pokuta až do 10 tisíc korun. "Pokutu lze uložit na místě nebo věc postoupit do správního řízení," stojí na webu vlády.

