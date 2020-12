Češi i v době pandemie holdují pití. Obliba šumivého vína stále roste

"Je možné, že si letošní zvláštní Silvestr budou chtít Češi o to více zpříjemnit v domácím prostředí větším přísunem bublinek,“ míní ekonom Lukáš Kovanda.



Výrobci a prodejci sektů si však na tržby v letošním roce nemohou nijak stěžovat. Jedním z důkazů jsou také data Celní správy ČR, která uvádí, jaký objem šumivého vína se letos v České republice dostal do prodeje.



"V období od ledna do října letošního roku se do prodeje v Česku dostalo 99 117 hektolitrů šumivého vína z ČR a zemí Evropské unie,“ popsal Kovanda. Loni za stejnou dobu to bylo 96 587 hektolitrů. Meziročně je to o 2,6 % více.

Anketa Máte rádi šumivá vína? Ano 85 11 hlasů Ne 15 2 hlasy Hlasovalo 13 lidí.

Navíc každý rok dochází od listopadu do prosince k výrazného nárůstu objemu vína, které se dodává do prodeje. "Podle společnosti Bohemia Sekt si šumivým vínem na silvestra připíjí 70 % Čechů. Podle všeho tak lidé nebudou před letošní oslavou konce roku na sektu v porovnání s loňským rokem šetřit,“ doplnil Kovanda.



Obliba šumivých vín také prospívá státní pokladně. Stát od ledna do října zkasíroval takřka 231 milionů korun.

Zavřené hospody počet opilců nesnížily. Lidé pijou doma. Více se dozvíte v následující reportáži: