Mezinárodní srovnání podle IQ: Češi žalostně pohořeli, nejhorší je to u dětí

Nejchytřejší Čech a génius v jedné osobě. Podle zjištěných hodnot má Karel Kostka ze Vsetína vyšší IQ, než měl Albert Einstein. V Mense mu naměřili hodnotou 206.



"Já sám na sobě nepoznávám nic zvláštního, žiju normálně, jen jsem trochu rychlý. Když píšu knížky, tak píšu týden nebo maximálně 14 dní a napíšu román. Úplně stejné je to u obrazů. Přijdu do ateliéru a za tři hodiny je tam obraz,“ popsal Karel Kostka.



Mezi země, kde to obyvatelům nejvíce pálí, patří Japonsko, Švýcarsko a Čína. Česko zaujímá 23. místo. Hodnoty od 90 do 109 bodů má polovina populace, jde tedy o průměrnou inteligenci. Nad 140 se už jedná o genialitu.



Mít vysoké IQ neznamená, že umíte správně počítat, ale podle odborníků musíte i dobře uvažovat. V Česku máme prý největší rezervy u těch nejmenších.



"Během posledního roku se ukazuje, že naše děti hloupnou, a to v přímé souvislosti s časem, který stráví před obrazovkou. Ten problém je, že děti do toho s prominutím čumí od rána do večera. Do 18 let se dívají do obrazovky více času, než kolik ho strávily ve škole. To je odklon od lidské evoluce,“ vysvětlil neurolog Martin Jan Stránský.



Na začátku 20. století naměřili Američanu Williamu Jamesi Sidisovi IQ 270, což je dosavadní rekord. V 18 měsících si četl noviny, v 11 letech byl nejmladším studentem Harvardu a hovořil plynně osmi jazyky. Vysokým IQ byl proslulý i fyzik Stephen Hawking nebo šachový velmistr Garry Kasparov.