Jsme národ šmíráků? Do cizích oken kouká třetina z nás, tvrdí průzkum!

Češi jsou prý národem šmíráků. Podle průzkumu se do cizích oken pravidelně dívá každý třetí člověk. Život za cizími okny prý nejvíc zajímá mladé lidi do třiceti let. Baví je pozorovat nejen běžný chod domácností jako je úklid, vaření, ale i převlékání nebo milostné hrátky.

Podle průzkumu každého třetího Čecha zajímá, co se děje za zavřenými dveřmi. "Mně se to líbí, já se ráda podívám a nevadí mi, když se podívají ke mně," přiznala žena v anketě TV Nova. "Takhle večer, když se kochám noční Prahou, támhle vidím, že se někde svítí v okně, tak se podívám," přiznal další dotazovaný. "Proč bych to dělal, to je divný," nechápal další.



"Kdyby to bylo anonymní, tak vám to přiznají spíše. Chceme být viděni v lepším světle a oni to nepřiznávají, protože to je neřest, za kterou se stydíme, ale troufal bych si říct, že to číslo bude ještě mnohem větší," má jasno psycholog Tomáš Morávek.

Říká se, že zvědavější jsou ženy - jenže u šmírování to rozhodně neplatí. V pozorování si libují častěji muži - sledování jako zálibu přiznalo v anonymním výzkumu přes 40 procent z nich.



Něžné pohlaví prý šmíruje o něco méně, zvědavých je pouze 36 procent žen. Pozorovatele podle výzkumu nejvíc zajímá běžný chod domácnosti. Dvacet procent si užívá pohled na převlékání, pod drobnohledem jsou i hádky a intimnosti.



"Voyeurství je sexuální deviace. Já jsem nezažil muže, který by byl hrdý na to, že většinu svého sexuálního života tráví masturbací při pozorování," řekl sexuolog Petr Weiss. Nejvíc pozorovatelů žije v hlavním městě - denně se pozorování zřejmě oddává půlka Prahy. Podle odborníků to je způsobeno velkým množstvím budov, kde si všichni takzvaně koukají do talíře a anonymitou.

"Hrozně nás přitahuje žít životy ostatních lidí, jsme zvědaví, co dělají sousedi a někteří lidé jsou ochotní nad tím trávit daleko víc času, než nad svými koníčky," dodal Morávek.

Špehování nad běžný rámec si zařídil jeden majitel penzionu ve východních Čechách. Kamera v koupelně se tvářila jako žárovka. Muž díky ní pořídil nahrávky desítek svlečených turistek.

Šmírování může být i trestným činem - a to v případě, kdy přeroste v pravidelné pronásledování, nevyžádané SMS zprávy, nebo zastrašování.