Češi lépe vycházejí se svými příjmy. Potvrzují to výsledky ČSÚ

V České republice se díky dobré ekonomické situaci zvyšují průměrné výdělky a rostou i roční příjmy jednotlivých domácností. Díky tomu klesá počet rodin, které mají potíže vyjít s penězi. Vyplývá to z výsledků pravidelného šetření Českého statistického úřadu (ČSÚ).

"Velký problém vyjít s penězi mělo v minulém roce 14 % domácností, přičemž v roce 2018 to bylo 18 %. Týká se to zejména samoživitelek s dětmi a žen starších 65 let, které žijí samy,“ uvedl předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.



Za rok 2018 připadal na jednotlivou osobu v domácnosti průměrný čistý příjem 195,1 tisíc korun. Oproti předchozímu roku 2017 to bylo o 12 700 korun více.





Každým rokem se díky rostoucím příjmům domácností zvedá hranice, ze které se odvozuje míra ohrožení příjmovou chudobou. Ta je však rozdílná podle jednotlivých typů domácností.



"Pro jednotlivce činila v loňském roce 12 818 Kč, zatímco u rodičů se dvěma menšími dětmi se jednalo o 26 917 Kč na domácnost za měsíc,“ uvedl ČSÚ v tiskové zprávě.



I přesto se zvýšil počet lidí, kteří se ocitli pod uvedenou příjmovou hranicí, v minulém roce šlo o 10,1 %. "Tento evropský ukazatel nepopisuje chudobu lidí ve smyslu hmotné nouze, ale odráží rozdělení příjmů v dolní polovině populace v každé jednotlivé zemi. A jelikož u nás tempo růstu skupiny populace se středním příjmem převyšuje tempo růstu nízkopříjmové skupiny, stoupá i počet lidí, kteří zůstávají pod stanovenou hranicí,“ informoval Jiří Pekárek z odboru šetření v domácnostech ČSÚ.



Každým rokem tak dlouhodobě ubývá osob, které žijí v domácnosti s materiálním nedostatkem. Jedná se o zejména o ty, které si nemohou dovolit určité položky, jako například pořídit si nový nábytek a vyměnit ho za starý a opotřebovaný. ČSÚ dále uvádí, že zhruba pětina domácností si nemůže dovolit neočekávaný výdaj ve výši 11 200 Kč nebo týdenní dovolenou.