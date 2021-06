Češi letící do Chorvatska měli mít na palubě bombu! Úřady vše kontrolují

Chorvatské úřady kontrolují let QS 1082 z Prahy do chorvatského Splitu společnosti Smartwings kvůli nahlášené bombě. Na palubě cestovalo 141 lidí a 5 členů posádky.



"Posádka letadla zahájila standardní proces pro řešení této situace. Ve 13:49 letadlo bezpečně přistálo na letišti ve Splitu a nyní probíhá důkladná bezpečností prohlídka letadla a zavazadel pyrotechniky," uvedla pro TN.cz mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková o půl čtvrté odpoledne. Cestující letadlo opustili a čekají, až si budou moci převzít svá zavazadla.

Situaci pro TN.cz popsala jedna z pasažérek. "O bombě nám řekli při přistání, na palubě byla trochu panika, ale způsobila to letuška, která panikařila a lítala zmateně po letadle. Teď už jsou všichni v klidu, protože jsme mimo letadlo, ale to čekání je strašné," uvedla.



"Jsme uzavření v jedné hale. Až po hodině čekání nám řekli, že se letadlo musí prohledat," dodala. Nakonec jim pracovníci letiště rozdali i vodu.



Letadlo Smartwings odstavené na letišti ve Splitu:



Podle chorvatského zpravodajského portálu N1 se výhružka bombou objevila poté, co letadlo vstoupilo do chorvatského vzdušného prostoru. "Letadlo bylo odstaveno do jiné části letiště, všichni cestující stroj opustili a probíhá kontrola. Letiště není uzavřeno pro dopravu," uvedlo chorvatské ministerstvo vnitra.