Češi mají doma 10 miliard z kuponové privatizace! Takto se k nim dostanete

Až 200 tisíc Čechů má doma akcie z kuponové privatizace. A ty v mnoha případech nejsou vůbec bezcenné. "Nevyzvednuté kuponové 'dědictví' třicet let od privatizace představuje majetek za více než deset miliard korun," uvádí tvůrci projektu Zapomenuté miliardy.



Tento projekt se zaměřuje právě na akcie z kuponovky, na které jejich majitelé zapomněli, nebo ke kterým je těžké se dostat. S tím má zkušenosti i Daniel Surmař, který s celým nápadem přišel.



"Poprosil jsem maminku, aby se mnou navštívila banku a požádala bankéře, aby jí zjistil, zda má nebo nemá zapomenuté akcie. Zjistili jsme, že tam něco má, ale museli jsme znovu do banky vyplnit formulář, získat informace kolik a jaké akcie tam jsou. Následně vyplnit složité AML a investiční dotazníky… byla to celkem otrava. A po tom všem jsme došli do bodu, že ano, měla tři-čtyři akcie nějakých veřejně neobchodovatelných společností… jenže co s nimi, jak se k nim dostat a za kolik je prodat, to je strašná námaha. Spousta lidí si pak řekne, že se to ani nevyplatí," popsal.

Ekonom Libor Žídek mimo jiné popsal, jak se mohlo stát, že lidem zůstalo doma tolik peněz:



Nyní mohou lidé své cenné papíry prostřednictvím Ztracených miliard zpeněžit. Dobrou zprávou také je, že se platí jen v případě, že se podaří najít akcie, které mají nějakou hodnotu.



"Protože 100procentně věříme v námi vyvinutý systém a skvělou práci našich analytiků, programátorů a licencovaných partnerů, garantujeme, že uživatel služby neplatí nic předem, to jest pokud na svých majetkových účtech nebude mít žádné hodnotné akcie, nebo dokonce nebude mít majetkový účet vůbec, je využití služby Zapomenuté miliardy zcela zdarma," vysvětlil Surmař.

Pokud pracovníci projektu akcie najdou, nabídnou vlastníkovi odkup. Maximální náklady se podle typu akcií pohybují od 8 do 15 procent. Pokud se člověk rozhodne, že si akcie ponechá, zaplatí společnosti nálezné. Hodnota akcií se odvíjí podle aktuální ceny na Burze cenných papíru Praha.



