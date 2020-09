Češi mají obří zájem o očkování proti chřipce, na všechny se asi nedostane

Ministerstvo zdravotnictví sice navýšilo objednávky vakcín, ale to zřejmě nebude stačit. Důvod je jasný. Lidé se bojí koronaviru a hygienici připouštějí, že souběh obou nemocí by mohl být nebezpečný.

Teploty, kašel, bolesti hlavy - to jsou hlavní příznaky chřipky, která společně s podzimem už číhá za dveřmi. Podle praktiků se lidé na očkování proti chřipce ptají letos víc a s předstihem. A to hlavně pacienti nad 65 let a ti s chronickým onemocněním. Poptávka po očkování ale letos vzrostla i u mladších ročníků.

"Volají nám i pacienti, kteří v posledních letech očkování odmítali. Ten zájem začal už v srpnu," popisuje praktická lékařka Irena Kudrnovská.

Jenže právě kvůli vyššímu zájmu hrozí, že vakcína nebude letos pro všechny. Zásoby se totiž odvíjí od poptávky z minulých let. Loni se očkovalo proti chřipce přibližně sedm set tisíc lidí. 45 tisíc vakcín se pak kvůli kvůli malému zájmu muselo spálit.

"Navýšily se dodávky nakonec o dvacet pět procent a aktuálně tedy máme v České republice 870 tisíc dávek vakcín proti chřipce," vypočítává ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO).

"Já se obávám, že podle toho zájmu by bylo spíš potřeba tak o sto procent vakcín víc. Vhodné by bylo očkovat v prvé řadě ty, kteří patří do těch rizikových skupin a myslím si, že zejména ty lidi, kteří se i v minulých letech nechali očkovat. Protože vlastně díky nim tady ty vakcíny jsou," zamýšlí se lékař Cyril Mucha.

Každá ordinace má průměrně čtyři sta rizikových pacientů, kteří mají na očkování nárok, ročně se jich dostaví ale jen třetina. "Proočkovanost v České republice je zhruba kolem sedmi procent, což není úplně optimální číslo. Jinde jsou to desítky," trápí předsedu Sdružení praktických lékařů ČR Petra Šonku.

První případy chřipky obvodní lékaři už hlásí. Očkuje se ideálně od října do začátku prosince, ale možné je to už teď. Ministr zdravotnictví chce, aby se proti chřipce očkovali také lékaři.

Největší zájem o očkování proti chřipce mají podle ankety TV Nova senioři: