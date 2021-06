Tisíce lidí marně shánějí zubaře, pomoci by měla revoluční změna

Zubaři v Česku by měli být, podle ministra zdravotnictví, dostupnější. A pomoci by k tomu měla revoluční změna v úhradové vyhlášce. Díky ní by měli stomatologové od příštího roku dostávat měsíční příspěvek za každého nově registrovaného pacienta. Momentálně marně hledají zubaře tisíce lidí.