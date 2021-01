Češi mění názor, téměř polovina se chce nechat očkovat proti covidu

Aktuálně je ochota k dobrovolnému očkování nejvyšší na Slovensku, potom následuje Česko a Polsko. Naopak menší ochota je mezi respondenty v Maďarsku a nejméně v Bulharsku.

V Česku a na Slovensku jsou výrazně ochotnější nechat se očkovat lidé ve věku 55 a více let a také lidé s vyšším vzděláním. Napříč všemi zeměmi jsou k očkování proti covidu-19 svolnější o něco více muži než ženy.

Postoj k očkování proti covidu-19 sledovaly průzkumné agentury v rámci National Pandemic Alarm v posledních třech vlnách, tedy v říjnu, listopadu a prosinci. Výsledky byly téměř stejné a postoj lidí se neměnil. Pro očkování se vyslovila vždy zhruba třetina obyvatel a téměř 50 procent bylo proti.

To se však v poslední době změnilo. V novém roce jsou totiž Češi k očkování povolnější. Očkovat by se nyní nechalo 46 procent, naopak třetina se k očkování nemá. Zhruba 18 procent lidí odpovědělo, že se zatím nerozhodlo.

"Ochota k vakcinaci je nejvyšší u respondentů starších 55 let, tam dosahuje až 62 procent. Naopak nejnižší, 30 procent, je u věkové skupiny 25–34 let. Z oblastí ČR jsou svolnější k vakcinaci lidé z Prahy a středních Čech,“ píše se v průzkumu.

Respondenti, kteří by se nechali očkovat proti covidu-19, jakmile to bude možné, by preferovali vakcinaci u praktického lékaře (56 %). Výrazně méně lidí, kteří by se nechali očkovat, až na ně přijde řada, by preferovali očkovací centrum (11 %) nebo nemocnici (3 %). Skoro třetině lidí pak na místě očkování nesejde (30 %).

