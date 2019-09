Češi mnohdy hledají zubaře marně, sehnat ho musí zdravotní pojišťovna!

Pokud se rozhodnete hledat nového zubaře na webu České stomatologické komory, například v Ostravě budete mít smůlu. Podle seznamu stomatologů žádný z nich nové pacienty nepřijímá. V takovém případě byste se měli obrátit na svou zdravotní pojišťovnu.

"My našim klientům nabízíme osobní konzultaci, kdy je odkážeme na zubaře v místě jejich bydliště nebo v dostupné vzdálenosti," tvrdí mluvčí RBP zdravotní pojišťovny Ivo Čelechovský s tím, že v případě akutních případů nabídnou pojišťencům ošetření v nejbližším zařízení.

Podle mluvčího ale existuje několik variant, jak problém s hledáním zubaře řešit. "V případě, že není možné najít vhodného lékaře v České republice, mohou naši klienti využívat služeb lékařů v Polsku nebo na Slovensku, kdy jim to v rámci přeshraniční spolupráce umožníme," vysvětluje.

Čelechovský ale dodává, že zdravotní pojišťovna nemůže mluvit za zubaře. Zda nového pacienta přijme nebo ne, je pouze na jeho rozhodnutí. "My s nimi máme smlouvu, nejsou to naši zaměstnanci. O nedostatku zubařů můžeme upozornit ministerstvo zdravotnictví, zajistit více stomatologů, ale není v silách zdravotní pojišťovny," dodává Čelechovský.

Ze zákona jsou to právě zdravotní pojišťovny, které mají povinnost zajišťovat zdravotní péči pro své pojištěnce. Ministerstvo zdravotnictví společně s ministerstvem financí nedávno vůbec poprvé provedlo kontrolu, zda tyto povinnosti plní. Zjistilo se, že nemají přehled o ochotě lékařů přijímat nové pacienty.

"Nestačí tečka na mapě, že tam ten poskytovatel je, ale jde o to, zdali skutečně přijímá nové pojištěnce. Pojišťovny toto musí vědět a my nyní hledáme cesty, jak to zjistit," tvrdí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Jeho resort chce nyní nalézt způsob, jak by lékaři mohli tuto informaci efektivně předávat zdravotním pojišťovnám.

"Pokud občané nemohou najít svého lékaře, měli by se vždy obrátit na svou zdravotní pojišťovnu, která má povinnost jim lékařskou péči zajistit. Lidé však tuto skutečnost často neví a obracejí se na nejrůznější často slepá místa," řekl Vojtěch.

Ministerstvo proto na svém webu umístilo formulář, kde mohou lidé vyplnit, kterého lékaře hledají, svou zdravotní pojišťovnu a své údaje. "Vygeneruje se mu žádost, která se automaticky odešle dané zdravotní pojišťovně, která ji následně začne řešit," dodal ministr.

Kdyby pojišťovna povinnost zajistit dostupnou péči klientovi zanedbala, hrozila by jí pokuta až 10 milionů korun. Podle nařízení vlády musí navíc být služba zubního lékaře pro pacienta dostupná v rámci dojezdové doby do 35 minut.

