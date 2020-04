Češi mohou opět denně za prací do ciziny. Testy si ale musí platit sami

Lidé, kteří se vracejí ze zahraničí do České republiky, nebudou muset podle nového nařízení vlády za splnění určitých podmínek do karantény. Má to platit od půlnoci z neděle na pondělí. Pendlerům vláda povoluje opět jezdit každý den za prací. Ale jen pod podmínkou pravidelných testů. Ty si musejí sami zaplatit.

Pendleři, kteří po březnovém zpřísnění podmínek zůstali kvůli práci v zahraničí, mají konečně šanci vrátit se domů k rodinám. Má to ale háček. Na hranicích se musejí prokázat maximálně čtyři dny starým testem. A ten například v Německu vyjde na více než čtyři tisíce korun.



"Tady, když bych si ho chtěla zaplatit, tak to stojí 100 nebo 150 eur. Ale stejně se k tomu nikde nedostaneme, protože nemáme příznaky. Takže vlastně to nové rozhodnutí nám k ničemu nepomohlo,“ řekla jedna z dotázaných pendlerek Martina Pajmová.



"Tak to bych asi zkousnul. Protože jestli mám tady zaplatit dvě stovky eur za nocleh, tak to vyjde přibližně stejně. Vlastně je to levnější,“ shrnuje pendler Jaromír Sochůrek.



A od pondělí mohou všichni lidé začít jezdit za prací do zahraničí každý den. Například přes hraniční přechod na Božím Daru do Německa. Vládní rozhodnutí ovšem nařizuje všem pendlerům každých 14 dnů na hranicích prokazovat negativní testování na Covid-19.



V České republice za testování zaplatí pendler kolem dvou tisíc korun. "V Karlovarské krajské nemocnici stojí jeden test 1800 korun,“ potvrdil mluvčí nemocnice Vladislav Podracký.



To znamená, že pendleři jezdící do Německa a Rakouska měsíčně zaplatí 3 600 korun. "Myslím si, že na to, abych si každých 14 dní nechával dělat test, zas takové peníze v Německu nevydělávám,“ dodal jeden z pendlerů.



"Malý posun dopředu to je. Ale ne nějak moc velký. Protože lidi na to mít nebudou,“ doplnil další.



Řada z nich uvažuje, zda se jim za těchto podmínek jezdit denně do zahraničí za prací vyplatí.