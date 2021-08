Revoluce v nakupování. E-shopům se daří, kamenné obchody sčítají ztráty

Pandemie koronaviru se promítla také do nákupního chování Čechů. Během ní si totiž podstatně víc zvykli na e-shopy. Řada klasických obchodů naopak skomírá, výrazně klesá třeba fyzický prodej nebalené zmrzliny.

Většina Čechů, kteří dříve chodili do obchodů, se v době covidové pandemie uchýlila k internetovým nákupům. Přestože se lidé pomalu začínají do klasických obchodů vracet, nároky a zvyky zákazníků se změnily.

"Ani po otevření kamenných obchodů nenastal pokles prodejů na internetu. E-shopy naopak hlásí další růst tržeb. Z toho lze usuzovat, že si spotřebitelé v průběhu pandemie osvojili nové zvyky, kterých se již zřejmě nevzdají," potvrdil ekonom Štěpán Křeček.

O online nakupování se navíc začala více zajímá starší generace. "E-shopy zaznamenaly v červnu meziroční růst tržeb o 14,5 procenta. Nákupy po internetu si oblíbili i starší lidé. Ti jsou zvyklí srovnávat nabídky v obchodech prostřednictvím nákupních letáků. Nově však srovnávají ceny na internetu, což jim umožňuje nakupovat z pohodlí domova za nejnižší možné ceny," dodal odborník.

Tržby rostly hlavně u specializovaných prodejen s počítačovou a komunikační technikou, v prodejnách s kosmetickým a toaletním zbožím a v obchodech s oděvy a obuví.

Naopak výrobci a prodejci zmrzlin pláčou, jejich obor od loňského roku prochází krizí. Podle dat z Eurostatu, statistického úřadu Evropské unie se loni v Česku nebalené zmrzliny vyrobilo nejméně za posledních 7 let.

Čeští zákazníci jsou obecně mnohem náročnější než dřív. "Lidé při nakupování očekávají nejen perfektní servis, ale chtějí také zážitek. Stoupá i tlak na potřebu inovací," zdůraznil Martin Šrůma, odborník na obchod ze společnosti Accenture.

Do budoucna by se tak mohla upravit i podoba prodeje. Podle Šrůmy se dá očekávat hlavně vzestup fenoménu zvaného "phygital", který spojuje fyzické prostředí s tím digitálním. E-shopy by tak ve větší míře mohly začít zavádět vlastní formu přehledných regálů. Z nich by si lidé mohli vybírat zboží z aktuální nabídky podobně jako v kamenných obchodech.