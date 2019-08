Češi nechali v rozpáleném autě psa, pak odešli na výstavu mazlíčků!

Většina lidí nechápe, jak někdo může nechat svého domácího mazlíčka zamčeného v autě. A to ještě ve velkých vedrech. Takový případ řešila před pár dny i slovenská policie. "Dostali jsme zprávu od kolegů, kteří soukromě navštívili během minulého víkendu mezinárodní výstavu psů v Bratislavě," napsala policie na svém facebooku.

Finále výstavy přerušilo oznámení o tom, že někdo nechal na parkovišti psa v autě s českou poznávací značkou. Zvíře bylo v autě zamknuté a velmi dehydratované. Vše naštěstí dopadlo dobře díky lidem, kteří si psa všimli a obrátili se na organizátory akce.

"Je do očí bijící, že se něco takového odehrálo během výstavy psů, kam by měli chodit milovníci zvířat," dodala policie na facebooku. S ní souhlasí i další lidé. "Nechat v autě živého tvora...Je smutné čeho jsou lidé schopní a stále se o tom mluví…jsou nepoučitelní," rozčilovala se v diskuzi paní Renáta. "Já bych toho dotyčného zavřela do auta a nechala ho tam, jako to udělal tomu pejskovi," přidali se další.

Případ na Slovensku měl naštěstí dobrý konec. To se bohužel nedá říct o případu, který se stal před dvěma měsíci na výstavě psů v Brně. Chovatelka z Krnovska tehdy nechala své dvě feny labradorského retrívra zavřené v autě. Jeden z psů vedro nepřežil.

Připomeňte si reportáž o zavřených fenách v Brně z Televizních novin: